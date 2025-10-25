WOOP! Graz: Das erwartet dich im neuen Erlebnisparadies

In einer Atmosphäre aus Musik, Licht und guter Stimmung präsentierte WOOP! seine fünf Erlebniszonen. Jede davon bietet einen eigenen Zugang zu Spiel, Bewegung und Spaß: Der Funpark vereint unter anderem Trampoline, Kletterwände und die HiT iT! Arena zu einem dynamischen Spielfeld für Groß und Klein. In der Bowling Zone sorgen 14 Bahnen mit spektakulärer Show-LED-Wall für das perfekte Setting für Einsteiger und Profis. Die Virtual Reality Zone lässt Besucher in digitale Abenteuerwelten eintauchen, während die Escape Rooms, angelehnt an weltbekannte Geschichten, zu spannenden Missionen inspirieren. In der Pixel Arena verwandeln sich Licht, Farbe und Bewegung in ein interaktives Spielerlebnis. Gemeinsam bilden sie eine lebendige Welt voller Spaß, Technologie und unvergesslicher Momente.

©Erwin Scheriau

Zum Konzept

Anja Špindler, Geschäftsführerin von WOOP!, erklärt: „WOOP! Graz ist weit mehr als ein Entertainment-Center, es ist ein Ort, der zum Spielen, Entdecken und Zusammenkommen inspiriert. Hier entstehen Freude, Kreativität und echte Begegnungen. Dieses Projekt ist das Ergebnis von Leidenschaft, Teamarbeit und einer klaren Vision für die Zukunft der Freizeitgestaltung. Wir sind stolz, dieses Konzept nach Graz zu bringen und gemeinsam mit unseren Partner:innen und der lokalen Community zu feiern. Unser Ziel ist es, diesen Spirit aus Spiel und Miteinander weiterzutragen, in ganz Österreich und darüber hinaus.“

Erlebnisparadies auf über 5.500m2

Auf über 5.500 m2 lädt das neue Erlebniszentrum dazu ein, gemeinsam mit Freunden, Familie oder Kollegen unvergessliche Momente zu erleben. Die WOOP! Bar mit Terrasse bietet den idealen Ort zum Entspannen, ob für einen Snack, einen Kaffee nach dem Spielen oder einen Drink zum Ausklang des Tages. Alle Attraktionen werden mit modernster Ausstattung betrieben, sind nach strengen europäischen Normen zertifiziert und werden von geschultem Personal betreut. So garantiert WOOP! nicht nur Vielfalt und Innovation, sondern auch höchste Sicherheits – und Qualitätsstandards.