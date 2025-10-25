Hündin überlebt Schüsse: Auroras sechs Welpen erblicken Licht der Welt

Die trächtige Hündin Aurora wurde in einem schrecklichen Zustand gefunden und schwebte in Lebensgefahr. Sie wurde zur Arche Noah gebracht. Nun gibt es Neuigkeiten: Ihr Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt.

Eine blutende Kopfwunde, zwei Projektile im Körper und sechs schlagende Herzen im Bauch: Die Hündin Aurora wurde in einem katastrophalem Zustand gefunden, zur Arche Noah gebracht und dort von Tierärzten versorgt. Die Hündin und ihre damals noch ungeborenen Welpen schwebten in Lebensgefahr.

Welpen erblickten Licht der Welt

Mitte dieser Woche gab es dann die „langersehnte Überraschung am Morgen“, so die erfreulichen Nachrichten von der Arche Noah. In eine Posting heißt es: „Unsere Nachtkamera hat heute früh ungewöhnlich viel Bewegung in Auroras Zimmer registriert – ihr wisst sicher, was das bedeutet. Wenn man genau hinhört, kann man sogar schon die ersten kleinen Japser hören!“ Weiter heißt es von den Tierschützern: „Wir lassen Aurora jetzt erstmal in Ruhe und greifen aber natürlich sofort ein, falls es nötig wird.“

„Momentan geht es allen gut“

Auf die Frage, wie es denn Aurora und ihren Babys mittlerweile geht heißt es am Samstag von der Arche Noah auf Nachfrage von 5 Minuten: „Momentan geht es allen gut. Aurora ist schwach, aber eine ganz brave, fürsorgliche Mama.“ Entwarnung können die Tierschützer trotzdem nicht geben: „Wir müssen noch abwarten, um abschätzen zu können, ob die starken Medikamente Einfluss auf die Welpen hatten. Aurora bekommt schonendes Spezialfutter zur Gewichtszunahme und steht weiterhin unter täglicher Kontrolle“, wird gegenüber 5 Minuten erklärt.