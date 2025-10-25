Zeitumstellung: Wie sie sich auf die Grazer Nightlines auswirkt

In der Nacht von heute auf Morgen wird wieder an der Uhr gedreht. Was konkret das für die Grazer Nightlines bedeutet, liest du hier.

Wie jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende wird auch heuer wieder von Samstag auf Sonntag an der Uhr gedreht. In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober springt die Zeit von 3 Uhr auf 2 Uhr zurück, somit stellen wir von der Sommerzeit auf die Winterzeit, also die Normalzeit, um.

Grazer Nightlines fahren heute Nacht doppelt

Wie aber fahren die Grazer Öffis heute Nacht? Gerade eben die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr sorgt oftmals für Verwirrungen. Die Graz Linien haben eine Antwort: Die Nightlines fahren einfach doppelt. „Die Nachtbuslinien N1 bis N9 fahren in dieser Nacht zeitumstellungsbedingt ab Jakominiplatz um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr (Sommerzeit) und 2.30 Uhr (Winterzeit) ab! Während des Nachtbusbetriebes wird die Abfahrt um 2.30 Uhr zweimal jeweils nach Sommer- und nach Winterzeit gefahren!“, wird informiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 11:18 Uhr aktualisiert