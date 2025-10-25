Lange freigestellt: Moser Medical Graz99ers suchen neuen Head Coach

Die Moser Medical Graz99ers sind auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Harry Lange ist mit sofortiger Wirkung freigestellt, heißt es vom Grazer Eishockeyverein.

Mit einem Last-Second-Ausgleich haben sich die Graz99ers Freitagnacht beim bis dahin Tabellenletzten, den Black Wings Linz, gerade noch in die Overtime gerettet. In dieser allerdings abermals den Kürzeren (2:3 OT) gezogen. Die fünfte Overtime- bzw. Shootout-Niederlage in sechs Anläufen. Diesmal jedoch eine mit einem weiteren „Nachspiel“. Das erste Saisonviertel nochmals Revue passieren lassend, hat sich Graz99ers-Präsident Herbert Jerich in den Morgenstunden des heutigen Samstags entschieden, Head Coach Harry Lange mit sofortiger Wirkung freizustellen.

Philipp Pinter übernimmt interimistisch

Als interimistischer Head Coach übernimmt Sportdirektor und U20-National-Teamchef Philipp Pinter die Graz99ers. „Mit meinem vollsten Vertrauen, dass die Mannschaft in besten Händen ist, bis wir einen neuen Trainer gefunden haben“, sagt Jerich. Diese wurde zu Beginn des heutigen, obligatorischen Vormittag-Meetings von der Trainerentscheidung in Kenntnis gesetzt. Bereits das Mittagstraining wird von Philipp Pinter geleitet.