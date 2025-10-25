/ ©5 Minuten
Von My Ugly Clementine bis Saló: Das IndieOhren Festival findet heute stadt
Am Samstag, dem 25. Oktober 2025, findet in der Grazer Messe das IndieOhren Festival statt. Mehrere Bands sowie Künstlerinnen und Künstler aus der regionalen und nationalen Musikszene stehen auf der Bühne.
Das IndieOhren Festival geht am Samstag in der Grazer Messe über die Bühne. Beginn ist um 16 Uhr, das Ende ist gegen 1 Uhr früh geplant. Insgesamt acht Acts aus der Indie-, Rock- und Elektronikszene treten auf. Ziel der Veranstaltung ist es, Musikerinnen und Musikern aus der Region sowie österreichweit eine Plattform zu bieten. Der Eintritt ist für Jugendliche unter 18 Jahren frei. Organisiert wird das Festival von der P.F.L. Musik & Event GmbH. Tickets sind noch verfügbar. Einlass ist um 15.30 Uhr.
Timetable
- AVA FINA: 16 bis 16.40 Uhr
- HIDDEN BY THE GRAPES: 17 bis 17.40 Uhr
- GRAND HOTEL SCHILLING: 18 bis 18.40 Uhr
- CRUSH: 19 bis 19.40 Uhr
- VELVET WASTED: 20 bis 20.45 Uhr
- SODL: 21.05 bis 22 Uhr
- SALÓ: 22.25 bis 23.35 Uhr
- MY UGLY CLEMENTINE: 13.55 bis 2.25 Uhr
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 14:41 Uhr aktualisiert
