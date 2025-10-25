Am Samstag, dem 25. Oktober 2025, findet in der Grazer Messe das IndieOhren Festival statt. Mehrere Bands sowie Künstlerinnen und Künstler aus der regionalen und nationalen Musikszene stehen auf der Bühne.

Das IndieOhren Festival geht am Samstag in der Grazer Messe über die Bühne. Beginn ist um 16 Uhr, das Ende ist gegen 1 Uhr früh geplant. Insgesamt acht Acts aus der Indie-, Rock- und Elektronikszene treten auf. Ziel der Veranstaltung ist es, Musikerinnen und Musikern aus der Region sowie österreichweit eine Plattform zu bieten. Der Eintritt ist für Jugendliche unter 18 Jahren frei. Organisiert wird das Festival von der P.F.L. Musik & Event GmbH. Tickets sind noch verfügbar. Einlass ist um 15.30 Uhr.

Timetable AVA FINA: 16 bis 16.40 Uhr

HIDDEN BY THE GRAPES: 17 bis 17.40 Uhr

GRAND HOTEL SCHILLING: 18 bis 18.40 Uhr

CRUSH: 19 bis 19.40 Uhr

VELVET WASTED: 20 bis 20.45 Uhr

SODL: 21.05 bis 22 Uhr

SALÓ: 22.25 bis 23.35 Uhr

MY UGLY CLEMENTINE: 13.55 bis 2.25 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 14:41 Uhr aktualisiert