Graz hilft in Gaza: 15.000 Euro für humanitäre Hilfe

Die Stadt Graz zeigt erneut Solidarität in einer internationalen Krisenregion. Mit 15.000 Euro unterstützt sie über das Rote Kreuz medizinische Hilfe für die Zivilbevölkerung im schwer getroffenen Gaza-Streifen.

Die Stadt Graz beweist erneut, dass sie in Zeiten größter Not nicht wegschaut. Nach Hilfen für die Ukraine und Kroatien steht nun die Unterstützung der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen im Mittelpunkt. Der Grazer Stadtsenat beschloss einstimmig, 15.000 Euro für humanitäre Hilfe bereitzustellen. Das Geld stammt aus den Mitteln von Bürgermeisterin Elke Kahr und Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer. „Vor dem entsetzlichen Leid hunderttausender Menschen im zerstörten Gaza-Streifen können und wollen wir in Graz nicht die Augen verschließen“, betont Bürgermeisterin Kahr. Der Hilfsbeitrag der Stadt soll ein Zeichen der Solidarität setzen und gleichzeitig konkrete medizinische Unterstützung vor Ort ermöglichen.

©Stadt Graz/Foto Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr betont, dass Graz „vor dem entsetzlichen Leid im Gaza-Streifen nicht die Augen verschließen“ wolle.

Hilfe, die direkt bei den Menschen ankommt

Gesundheitsstadtrat Krotzer unterstreicht die Bedeutung dieser Unterstützung: „Unser Beitrag zur konkreten medizinischen Hilfe ist begrenzt, hilft vor Ort aber vielen Menschen ganz konkret.“ Er hofft, dass der Schritt der Stadt Graz auch andere Institutionen motiviert, die Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen zu verstärken. Das Geld fließt über das Österreichische Rote Kreuz an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das in Gaza seit Monaten unermüdlich im Einsatz ist. Die Organisationen leisten dort lebensrettende medizinische Versorgung und sorgen für Zugang zu Nahrung und sauberem Wasser – Dinge, die in der Region inzwischen knapp geworden sind.

©Stadt Graz/Foto Fischer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer hofft, dass die Grazer Hilfe „weitere Institutionen motiviert, die Unterstützung für Gaza zu verstärken“.

Feldspital versorgt täglich Hunderte Menschen

Seit Mai 2024 betreibt das Rote Kreuz gemeinsam mit dem IKRK im Süden Gazas ein Feldspital mit rund 60 Betten. Dort arbeiten internationale und lokale medizinische Teams rund um die Uhr. Sie versorgen Verletzte, führen Notoperationen durch und behandeln auch chronisch Kranke. Das Spital bietet zudem Gynäkologie, Geburtshilfe und eine Versorgung für Neugeborene an. Schwer verletzte Patient:innen werden stationär aufgenommen. Seit der Eröffnung konnten bereits rund 141.000 Behandlungen durchgeführt und etwa 3.300 Menschen stationär versorgt werden.

Österreichisches Rotes Kreuz sichert Trinkwasserversorgung

Ein zentraler Beitrag aus Österreich ist die Wasseraufbereitungsanlage, die das Rote Kreuz bereitgestellt hat. Sie sichert die Versorgung der Menschen mit sauberem Trinkwasser – ein überlebenswichtiger Schritt in einem Gebiet, in dem die Infrastruktur weitgehend zerstört ist. Viele Menschen leiden dort unter schweren Verletzungen, Infektionskrankheiten und chronischen Leiden. Durch die Hilfe aus Graz und Österreich kann das medizinische Personal zumindest einen Teil der dringend benötigten Versorgung sicherstellen.

Solidarität kennt keine Grenzen

Mit dem einstimmigen Beschluss des Stadtsenats setzt Graz ein klares Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenhalt. Die Stadt zeigt, dass Hilfe nicht an Grenzen endet. „Es geht darum, nicht wegzuschauen, sondern dort zu helfen, wo die Not am größten ist“, so Kahr abschließend.