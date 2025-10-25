Große Suchaktion in Graz: 78-Jährige seit Tagen abgängig

Im Bereich Hilmteich und Leechwald läuft derzeit eine groß angelegte Suchaktion nach einer 78-jährigen Frau. Sie verschwand aus dem Uniklinikum Graz und benötigt dringend medizinische Hilfe.

In Graz sucht die Polizei mit allen Mitteln nach einer 78-jährigen Frau, die aus dem Uniklinikum verschwunden ist.

Ein kreisender Polizeihubschrauber sorgt am Samstag, dem 25. Oktober 2025, im Bereich Hilmteich und Leechwald für Aufsehen. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch die Hundestaffel und mehrere Polizeistreifen, sind vor Ort. Der Grund: Seit Mittwoch wird eine 78-jährige Frau vermisst. Zuletzt wurde die 78-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Graz-Umgebung am Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf der Dermatologie des Universitätsklinikums Graz gesehen.

Suche mit Hochdruck

Seit dem Verschwinden wird intensiv nach der Frau gesucht. Laut Polizei wurden sofort nach der Abgängigkeitsmeldung alle verfügbaren Kräfte mobilisiert. Neben den Bodeneinheiten ist auch die Flugeinheit der Polizei im Einsatz, um das unwegsame Gelände aus der Luft abzusuchen. Die Frau dürfte hilflos sein und benötigt dringend Medikamente. Laut Polizei wirkt sie zeitweise verwirrt, eine Gefahr gehe von ihr aber nicht aus.

Polizei: „Gefahr wird von der Frau nicht angenommen„

Bereits früher war die Frau einmal abgängig und legte dabei eine längere Strecke zu Fuß zurück. Möglicherweise ist sie auch diesmal unterwegs. „Das Krankenhauspersonal sowie Angehörige erstatteten daraufhin eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei, nachdem die 78-Jährige auf Medikamente und Hilfe angewiesen sei. Eine Gefahr wird von der Frau nicht angenommen. Sie soll zwischenzeitlich immer wieder einen verwirrten Eindruck hinterlassen“, heißt es vonseiten der Beamten.

Keine Veröffentlichung von Daten

Ein Foto oder der Name der Frau werden von der Polizei nicht veröffentlicht. Der Grund: Die 78-Jährige gilt als mündig und hat das Recht, sich eigenständig zu entfernen. Dennoch sei es aus medizinischen Gründen wichtig, dass sie rasch gefunden wird.

Das ist von der Frau bekannt: Etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß; 55-60 kg schwer; gräuliches, langes Haar (womöglich zu einem Dutt zusammengebunden); aufgrund einer Hautkrankheit auffallend dunkle Haut im Gesicht (ähnlich einer Solariumbräune); bekleidet dürfte sie zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Hausschuhen und einer grauen Strickjacke gewesen sein (ohne Winterjacke); sie gilt allgemein als körperlich fit und wird als starke Raucherin beschrieben.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in den vergangenen Tagen im Bereich Hilmteich oder Leechwald eine ältere Frau gesehen hat, wird gebeten, sich bei der dem Kriminalreferat im Stadtpolizeikommando Graz, 059133/65-3333. Jeder Hinweis kann entscheidend sein, um die Suche erfolgreich abzuschließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 17:14 Uhr aktualisiert