Grazer Forschende entdecken neue Schwachstelle von Tuberkulose

Ein Forschungsteam der Universität Graz hat ein Enzym entschlüsselt, das Tuberkulose-Bakterien im „Schlummerzustand“ am Leben hält. Der neu entdeckte Angriffspunkt könnte künftige Therapien deutlich verkürzen und wirksamer machen.

Jährlich sterben weltweit über eine Million Menschen an Tuberkulose – sie ist nach wie vor die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Die Behandlung dauert mindestens ein halbes Jahr, oft sogar länger. Viele Patient:innen brechen die Antibiotika-Therapie frühzeitig ab, was zu gefährlichen Resistenzen führt. Besonders problematisch wird es, wenn sich die Erreger „verstecken“. „Granulome sind winzige Schutzkapseln, die unser Immunsystem bildet, wenn es Erreger nicht vollständig abtöten kann. Darin ziehen sich die Bakterien zurück und verfallen in eine Art Schlummerzustand. Für Medikamente sind sie in diesem Versteck nur schwer erreichbar“, erklärt die Molekularbiologin Lina Riegler-Berket von der Universität Graz.

Ein Enzym im Visier

Genau an diesem Punkt setzt die aktuelle Studie der Grazer Forscher:innen an. Gemeinsam mit internationalen Partner:innen und der Biotech-Firma Innophore identifizierte das Team ein Enzym, das Tuberkulose-Bakterien in der Ruhephase für ihren Fettstoffwechsel benötigen. „Außerdem haben wir einen Wirkstoffkandidaten entdeckt, der dieses Enzym während des ‚Schlafs‘ blockiert. Dieser kleine Schritt stört in Folge den gesamten Fettstoffwechsel des Bakteriums und vermindert damit seine Überlebensfähigkeit“, schildert Riegler-Berket.

Diese Erkenntnisse könnten künftig helfen, bestehende Antibiotika zu verbessern – mit dem Ziel, Behandlungszeiten zu verkürzen und die Therapie effizienter zu machen.

Hilfe von künstlicher Intelligenz

Ein entscheidender Faktor bei der Entdeckung war der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das Spin-Off-Unternehmen Innophore, das aus der Universität Graz hervorgegangen ist, nutzte KI-gestützte Analysen, um die Ähnlichkeiten zwischen dem bakteriellen Enzym und seinem menschlichen Gegenstück zu untersuchen. So konnten mögliche Nebenwirkungen früh ausgeschlossen werden. „KI kann uns dabei helfen, aus Milliarden möglicher Molekülstrukturen diejenigen herauszufiltern, die am besten passen könnten – ein Schritt, der unsere Forschung erheblich beschleunigt“, sagt Riegler-Berket.

Hoffnung auf kürzere Therapien

Die Forschungsergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Disease and Therapeutics“ veröffentlicht worden und gelten als wichtiger Schritt im Kampf gegen resistente Tuberkulose-Stämme. Langfristig könnten sie dazu beitragen, die weltweite Behandlung von Tuberkulose deutlich zu verbessern und Patienten Hoffnung auf kürzere, verträglichere Therapien zu geben.