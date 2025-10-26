Haltestelle wird verlegt – Änderungen bei Linien 58 & 61

Wegen Bauarbeiten an der Haltestelle Berliner Ring müssen Fahrgäste der Linien 58 und 61 in Graz bald auf Ersatzhaltestellen ausweichen. Die Sanierungsarbeiten starten am 27. Oktober und dauern bis Mitte November.

Ab Montag, dem 27. Oktober 2025, kommt es im Osten von Graz zu Änderungen im Busverkehr. Grund dafür ist die Sanierung der Haltestelle und Wendeschleife Berliner Ring. Laut Holding Graz dauert die Maßnahme bis Freitag, 14. November 2025, 24 Uhr. Während dieser Zeit müssen die Linien 58 und 61 umgeleitet bzw. verlegt werden. „Wir müssen aufgrund der Sanierung der Haltestelle bzw. Wendeschleife Berliner Ring die Linie 61 umleiten und die Haltestelle Berliner Ring der Linie 58 in Richtung stadteinwärts verlegen“, heißt es von der Holding Graz.

Änderungen bei der Linie 61

In Richtung Berliner Ring fahren die Busse ab der Haltestelle Haidegg über die Ragnitzstraße zur verlegten Endhaltestelle. Diese Ersatzhaltestelle befindet sich in der Ragnitzstraße auf Höhe Hausnummer 179. In Richtung Krenngasse starten die Busse von der verlegten Endhaltestelle Berliner Ring und fahren über Berliner Ring – Ragnitzstraße – Rudolfstraße bis zur Haltestelle Volksschule Berliner Ring. Danach geht’s wie gewohnt weiter bis zur Krenngasse. Die Einstiegshaltestelle Berliner Ring wird vor der Kreuzung mit der Ragnitzstraße eingerichtet.

Auch Linie 58 ist betroffen

Für die Linie 58 Richtung Hauptbahnhof gilt dieselbe Änderung: Die Haltestelle Berliner Ring wird ersatzweise in der Ragnitzstraße auf Höhe Haus Nr. 179 eingerichtet. In Richtung Ragnitz bleibt hingegen alles wie gewohnt – hier ergeben sich keine Änderungen für die Fahrgäste.