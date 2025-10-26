Land Steiermark plant einheitliche Parkstrafen – Stadt Graz ist dagegen

In Graz sollen die Parkstrafen teurer werden. Während das Land Steiermark eine Vereinheitlichung auf 25 Euro plant, fordert die Stadt eine Anhebung auf 33 Euro - mit Verweis auf steigende Kosten und faire Verhältnisse.

Graz stemmt sich gegen zu niedrige Parkstrafen. Die Stadt will 33 Euro statt 25, um mit anderen Städten gleichzuziehen und steigende Kosten abzufedern.

Graz stemmt sich gegen zu niedrige Parkstrafen. Die Stadt will 33 Euro statt 25, um mit anderen Städten gleichzuziehen und steigende Kosten abzufedern.

Das Land Steiermark arbeitet an einer neuen „Steiermärkischen Organstrafverfügungsverordnung“ (StOrgVO). Ziel ist es, die Höhe der Parkstrafen im ganzen Land zu vereinheitlichen, und zwar auf 25 Euro. Diese Summe orientiert sich an der bisherigen Praxis in der Landeshauptstadt Graz. Bisher waren in der Grazer Verordnung allerdings 35 Euro vorgesehen – nun soll die neue Landesregelung 25 Euro festlegen.

Graz fordert 33 Euro

Das Straßenamt der Stadt Graz sieht die geplante Vereinheitlichung kritisch. Man regt an, den Strafbetrag „auf zumindest 33 Euro anzuheben“. Die Begründung: Die Kosten für Parkraumüberwachung seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, während die Strafhöhe seit 2011 nur einmal geringfügig angepasst wurde. Außerdem soll die Verhältnismäßigkeit zwischen Organstrafverfügungen und Anonymverfügungen gewahrt bleiben. Ein Blick über die Stadtgrenzen hinaus zeigt, dass Wien derzeit 36 Euro und Linz 35 Euro einhebt. Der Vorschlag der Stadt Graz wäre also weiterhin moderat.

Kein fixer Betrag, sondern Rahmen

Die geplante Verordnung des Landes legt keinen fixen Strafbetrag fest, sondern schafft eine rechtliche Grundlage. Innerhalb dieses Rahmens können die Behörden, wie beispielsweise die Stadt Graz oder Bezirksverwaltungen, selbst entscheiden, welche Höhe sie festsetzen. Bundesweit zuständig für eine einheitliche Regelung ist allerdings das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Solange eine solche bundesweite Regelung fehlt, dürfen die Länder ihre Strafhöhen selbst festlegen.

Vorarlberg machte den Anfang

Im Vorjahr hat Vorarlberg angeregt, das Übergangsrecht anzupassen. Damit sollen die Länder ihre bestehenden Verordnungen weiter anpassen dürfen, bis der Bund aktiv wird. Der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt hat diese Initiative grundsätzlich befürwortet.

Entscheidung in Graz gefallen

Für Graz bedeutet das derzeit: Solange das Land Steiermark die StOrgVO mit 25 Euro erlässt, darf die Stadt keine höheren Strafen verlangen. Eine Erhöhung auf 33 Euro wäre erst möglich, wenn das Land die Verordnung anpasst oder eine bundesweite Regelung höhere Beträge vorsieht. Trotzdem will die Stadt Graz ein klares Signal setzen: Aus Sicht des Straßenamts ist eine „moderate Anhebung der Strafbeträge auf 33 Euro sachlich gerechtfertigt“, um gestiegene Verwaltungskosten abzudecken und die Gleichstellung mit anderen Städten sicherzustellen. Am 24. Oktober 2025 hat der Grazer Stadtsenat die entsprechende Stellungnahme zur StOrgVO mehrheitlich beschlossen – „gegen die Stimmen von Stadtrat Hohensinner und von Stadträtinnen Unger und Schönbacher“, so die Stadt Graz.