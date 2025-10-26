Moshpits und gute Stimmung: Das war das IndieOhren Festival in Graz

Am gestrigen Samstag, dem 25. Oktober 2025, fand in der Grazer Messe erstmals das IndieOhren Festival statt. Acht Acts sorgen für ausgelassene Stimmung, Moshpits und viel Applaus.

Am Samstag verwandelte sich die Halle E in der Messe Graz in einen lebendigen Treffpunkt für Indie-, Rock- und elektronische Musik: Das IndieOhren Festival fand hier erstmals statt. Von 16 Uhr bis etwa 1.30 Uhr morgens wurde ein abwechslungsreiches Line-Up geboten, das sowohl auf regionale Talente als auch auf bekanntere Acts setzte. Die Stimmung war entsprechend bunt: Indie-Herzen schlugen höher, der Mix aus Gitarrenriffs, melancholischen Klängen und elektronischen Elementen lud zum Mittanzen ein. Die Location bot mit der Halle E eine Indoor-Plattform, die dem Event eine konzentrierte Festival-Atmosphäre verlieh.

Die Halle E war am Samstagabend gut gefüllt.

Bands unterschiedlicher Genres heizten die Halle ein

Es herrschte ausgelassene Stimmung. Den Auftakt machte „Ava Fina“, gefolgt von „Hidden by the Grapes“, „Grand Hotel Schilling“ und „Crush“. Bei „Velvet Wasted“ war die Halle schon gut gefüllt. Auf die Grazer Band folgte „Sodl“, eine 22-jährige Singer-Songwriterin aus dem Salzkammergut. „Salò“ brachte das Publikum mit Songs und Performance schließlich komplett zum Ausrasten – Moshpits, lautes Gegröle und Headbangen begleiteten den etwa einstündigen Auftritt, der mit tosendem Applaus seinen Abschluss fand. Das Festivalfinale wurde durch die Rockband „My Ugly Clementine“ komplementiert.

Die erst 22-jährige Sodl begeisterte das Publikum. Salò brachte das Publikum zum Ausrasten.

Salo beim IndieOhren Festival in Graz

Fazit: Gelungenes Festival

Das Fazit: Gute Stimmung, abwechslungsreiches Line up mit verschiedenen Genres, konzentrierte Festival-Atmosphäre und motivierte Künstler, welche die Location ordentlich einheizten – das IndieOhren Festival 2025 war ein gelungenes Debüt.

Velvet Wasted beim IndieOhren Festival in Graz