Neuer Thailänder eröffnet am Montag in der Grazer Innenstadt

In der Hans-Sachs-Gasse in Graz gibt es einen kulinarischen Neuzugang. Es handelt sich dabei aber um keinen Unbekannten der Gastro-Szene. Easy-Asia-Betreiber Jusuf Aubed eröffnet das Lokal "Bangkok Vibes".

Es gibt wieder kulinarischen Neuzugang in Graz. Erst im September hat ein neuer Thailänder in der Alberstraße in St. Leonhard eröffnet, 5 Minuten berichtete: Curry, Pad Thai und Co: So schmeckt es im neuen „Bangkok-Eck“ in Graz. Ab Montag dann wird thailändische Küche auch in der Hans-Sachs-Gasse serviert. Der Betreiber des ehemaligen „Easy Asia“ nahe dem Griesplatz, welches mit Ende 2024 seine Pforten schloss, eröffnet nämlich am 27. Oktober ein neues Lokal in der Grazer Innenstadt.

Eröffnungs- und Halloween-Party

Es wurde bereits im Zuge der Schließung des früheren Lokals angekündigt, dass man nach einem zentraleren Standort suche. Der ist nun gefunden worden. Jusuf Aubed feiert am Montag offiziell Eröffnung in der Hans-Sachs-Gasse 12. Am 31. Oktober folgt dann eine Halloween-Opening-Party.

Das erwartet euch im Bangkok Vibes

Was aber erwartet die Gäste im neuen Lokal? „Bangkok Vibes ist ein modernes Thai-Restaurant mit Lounge- und Eventbereich im Herzen von Graz. Unsere Gäste erwartet authentische thailändische Küche mit frischen, aromatischen Speisen“, so Aubed gegenüber 5 Minuten. Neben den auf der Speisekarte so üblichen Getränken sollen auch asiatisch inspirierte Drinks angeboten werden, erzählt der Betreiber weiter. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Räume des Lokals für Weihnachtsfeiern, Geburtstage oder Meetings zu mieten. „Für Präsentationen steht ein Beamer zur Verfügung“, ergänzt Aubed.