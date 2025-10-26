Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Jakominiplatz.
Von 27. bis zum 31. Oktober fahren die Grazer Öffis nach Ferienfahrplan
Graz
26/10/2025
Ferienfahrplan

Herbstferien: So fahren die Grazer Öffis ab Montag

Mit 27. Oktober starten offiziell die Herbstferien. Bis zum 31. Oktober fahren die Grazer Öffis nach Ferienfahrplan.

von Elisa Auer
Mit Montag beginnen die Herbstferien, welche sich auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel in Graz auswirken. Die Holding Graz informiert deshalb: „Während der Herbstferien zwischen dem 27. und 31. Oktober fahren die Graz Linien wieder nach einem geänderten Ferienfahrplan.“

