Herbstferien: So fahren die Grazer Öffis ab Montag

Mit Montag beginnen die Herbstferien, welche sich auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel in Graz auswirken. Die Holding Graz informiert deshalb: „Während der Herbstferien zwischen dem 27. und 31. Oktober fahren die Graz Linien wieder nach einem geänderten Ferienfahrplan.“