„Zeit für Veränderung“: Lokal Maida Soulkitchen stellt Tagesgeschäft ein

Nach acht Jahren kündigt Maida Soulkitchen eine Änderung an. Ab Anfang November konzentriert sich das Team ganz auf Catering, Events und besondere Genussabende. Die Gründerin spricht von einem „neuen Kapitel voller Veränderung".

Nach acht Jahren im Herzen von Graz läutet das Lokal Maida Soulkitchen eine neue Ära ein. In einem emotionalen Social-Media-Posting verkündete Inhaberin Maida, dass das Lokal ab Anfang November sein Tagesgeschäft einstellt. Der Schritt komme nach „vielen wunderschönen Erfahrungen, Begegnungen und Momenten des Lernens“, wie sie schreibt.

Neues Kapitel mit neuem Komus

Künftig will sich das Team ganz auf Catering und Eventgastronomie konzentrieren. In dem Lokal in der Münzgrabenstraße 45 sollen weiterhin besondere Veranstaltungen stattfinden – etwa die beliebten Sonntagsbrunches, Gansl-Abende oder private Feiern. Auch Weihnachtsfeiern und exklusive Events können weiterhin im Maida gebucht werden. „Das Lokal ist gewachsen – und jetzt ist es Zeit für Veränderung“, so Maida in ihrem Posting. Sie bedankt sich bei ihren treuen Gästen für „Jahre voller Liebe, Geschichten und Genuss“.

©5 Minuten Das Lokal in der Münzgrabenstraße 45

„Danke für eure Treue, eure Geschichten…“

Parallel dazu arbeitet Maida bereits an einem neuen Standort, der exklusiv für Catering & Events vorgesehen ist. Dort entsteht derzeit eine neue Küche, in der künftig viele kreative Konzepte umgesetzt werden sollen. Unter dem Motto „Denn zum Ziel führt der Weg der Veränderung“ blickt Maida optimistisch in die Zukunft – mit neuen Ideen, neuen Räumen und der gleichen Leidenschaft für gutes Essen und besondere Erlebnisse. „Danke für all die Jahre, für eure Treue, eure Geschichten und eure Liebe. Ein neues Kapitel beginnt“, schreibt sie abschließend.