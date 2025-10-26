Zwei Personen nach Küchenbrand in Graz-Umgebung verletzt

Am Sonntagvormittag, dem 26. Oktober 2025, kam es zu einem Küchenbrand in Feldkirchen bei Graz, bei dem zwei Personen leicht bzw. schwer verletzt wurden.

Gegen 10.45 Uhr kam es in einer Wohnung in Graz-Umgebung zu einem Küchenbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen und Wagnitz standen mit 35 Kräften im Einsatz und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, sodass keine Gefahr der weiteren Ausbreitung gegeben war. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich der 38-jährige Bewohner sowie eine 57-jährige Grazerin in der Wohnung.

Zwei Personen verletzt

Der 38-Jährige wurde mit Symptomen einer Rauchgasvergiftung vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort erstversorgt. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Laut ersten Erkenntnissen dürfte der Brand durch angebranntes Kochgut entstanden sein.