Zwei Wochen lang: Graz feiert die Porn Nights 2025

Manche Festivals zeigen Filme, andere Musik – die Porn Nights zeigen Mut. Seit 2018 bringt das queer-feministische Format Themen auf die Bühne, über die sonst kaum jemand öffentlich spricht: Sexualität, Intimität, Lust und Körperlichkeit, frei von Scham und Klischee. Ziel ist nicht der Skandal, sondern der Dialog. Organisiert von den RosaLila PantherInnen und dem Verein Stop AIDS, bieten die Porn Nights einen Raum, in dem Pornografie als Kunstform verstanden wird – fair produziert, respektvoll, menschlich. In einer Zeit, in der Sexualität oft verdrängt oder verzerrt dargestellt wird, setzen die Veranstalter ein klares Zeichen: Lust darf sichtbar sein.

Zwischen Erotik und Erkenntnis

Das Festivalprogramm 2025 ist so vielseitig wie sinnlich. Schon das Eröffnungswochenende, das „Dark Dinner“ (1. & 2. November), verbindet kulinarische Hochgenüsse mit erotischer Spannung. In intimer Atmosphäre lesen Performer erotische Texte, während ein Fünf-Gänge-Menü serviert wird. Dresscode? Fetisch erwünscht. Wem nach Kultur statt Kulinarik ist, kann sich am 3. November bei der Sex & Crime Tour durch das Lendviertel führen lassen – eine humorvolle, historische Spurensuche durchs ehemalige Rotlichtviertel. Und am 4. November zeigt das Annenhofkino den Film „Wenn nichts mehr geht, dann Gran Canaria“ – eine Dokumentation über Alter, Identität und Selbstentfaltung im queeren Kontext.

Zwischen Seilkunst und Sexgeschichte

Wer glaubt, die Porn Nights seien reine Provokation, wird überrascht sein. Das Programm mischt Wissenschaft, Kunst und Aktivismus. Der Vortrag „Soldatenfetisch“ (5. November, feel free) beleuchtet homoerotische Sehnsüchte in der k.u.k.-Armee, während Historiker Hans-Peter Weingand (7. November) den Aufstieg und Fall der Erotikmarke Beate Uhse nachzeichnet – ein Blick in die österreichische Sexualgeschichte, der zeigt, wie stark Lust und Gesellschaft einander prägen. Am 6. November wird’s körperlich: Bei der Live-Show „Shibari & BDSM Art“ (Explosiv, ab 18) erzählen Künstler*innen mit Seilen, Körpern und Bewegung Geschichten über Vertrauen, Kontrolle und Hingabe. Rundherum: eine Pop-Up-Ausstellung, Gespräche und Workshops für Neugierige.

Lustvoll, laut, liebevoll

Ab Mitte des Festivals kommt Bewegung ins Spiel: Bei der Porno Karaoke (8. November, feel free, Eintritt frei) kannst du Szenen aus Filmen mit eigenen Dialogen synchronisieren – Humor trifft Erotik, Schmäh trifft Selbstbewusstsein. Gleich danach geht’s bei SLAY! im PPC weiter: Glitzer, Pop und queerer Partyspirit. Am 9. November verwandelt sich das Radisson Hotel in eine Bühne der Extravaganz: Bei „Serving Drag – Frivol? Na Mahlzeit!“ verschmelzen Drag, Dinner und Dekadenz – wahlweise beim Brunch oder Dinner mit Vier-Gänge-Menü, Prosecco und Queens.

Zwischen Aufklärung und Ekstase

Die Porn Nights sind aber mehr als Unterhaltung – sie sind auch Aufklärung und Aktivismus. Der Syphilis-Infoabend (13. November, mit Dr. Elmar Wallner) widmet sich dem Thema sexuelle Gesundheit. Zum Finale lädt am 14. November das Lustspiel zur Late Night – einer sex-positiven Nacht, in der gefeiert, gelacht und geliebt werden darf, ohne Scham und Vorurteile. Und wer Kino liebt, darf das Best Of Porn Film Festival Vienna (11. November) nicht verpassen – eine Auswahl der besten, experimentellsten und sinnlichsten Kurzfilme aus aller Welt.