Graz-Forscher fordern neue Klimamodelle: „Alle müssen einbezogen werden“

Kurz vor der UN-Klimakonferenz in Brasilien fordern Grazer Forschende ein Umdenken: Klimamodelle müssen auch das Verhalten von Menschen, Unternehmen und Institutionen berücksichtigen, um wirksame Maßnahmen zu ermöglichen.

In zwei Wochen startet in Belém, Brasilien, die nächste UN-Klimakonferenz – die COP 30. Wieder wird über Wege diskutiert, wie die Erderwärmung gebremst werden kann. Doch eines ist klar: Zwischen den ehrgeizigen Zielen und der tatsächlichen Umsetzung klafft eine große Lücke. Forschende rund um Stefan Nabernegg und Nina Knittel von der Universität Graz sehen den Grund dafür in den Bewertungsmodellen, auf denen internationale Klimaverhandlungen basieren. Diese Modelle zeigen zwar, wie stark Treibhausgase reduziert werden müssen, um die Temperatur zu stabilisieren, blenden aber einen entscheidenden Punkt aus – das Verhalten der Menschen.

„Verhalten wird oft ausgeblendet“

„Grundlage für die Verhandlungen bei den UN-Klimakonferenzen sind sogenannte integrierte Bewertungsmodelle, die aufzeigen, wie stark die Treibhausgase reduziert werden müssen, um den Temperaturanstieg zu bremsen. Gleichzeitig berücksichtigen sie, was wirtschaftlich noch verkraftbar ist“, erklärt Stefan Nabernegg, Klimaökonom am Wegener Center der Universität Graz. Doch genau hier liege das Problem: Faktoren wie soziale Normen, Finanzmärkte oder individuelle Überzeugungen finden in den Berechnungen kaum Platz. Dabei seien sie entscheidend für die Akzeptanz und Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen.

Alle Ebenen müssen zusammenspielen

In ihrer aktuellen Forschungsarbeit, veröffentlicht im Wissenschaftsjournal „PNAS“, zeigt das internationale Team, wie sich diese Lücke schließen lässt. „In unserer internationalen Forschungsarbeit haben wir uns die Potenziale von Modellkoppelungen angeschaut, um alle Ebenen – Klimapolitik, Wirtschaft und Verhalten – einzubeziehen“, berichtet Nabernegg. Durch die Verknüpfung verschiedener Modelle könne sichtbar gemacht werden, welche Überzeugungen und Handlungsweisen die Umsetzung von Maßnahmen erleichtern oder behindern. „Das sind für die Politik wichtige Informationen“, betont der Grazer Forscher.

Kleine Entscheidungen mit großer Wirkung

Das Verhalten einzelner Menschen hat laut den Forschenden weitreichende Folgen. Wer sich etwa für öffentliche Verkehrsmittel entscheidet, auf pflanzliche Ernährung umsteigt oder in Photovoltaik investiert, beeinflusst nicht nur den eigenen ökologischen Fußabdruck, sondern auch Märkte, Finanzsysteme und politische Handlungsspielräume. So können individuelle Trends gesamtwirtschaftliche Entwicklungen mitbestimmen und damit auch den Erfolg oder Misserfolg der Klimapolitik.

Appell an die Wissenschaft und Politik

Die internationale Forschungsgruppe unter der Leitung von Tatiana Filatova von der TU Delft fordert nun, die Verbindung unterschiedlicher Modelle weiter voranzutreiben. Nur wenn politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren zusammengedacht werden, könne Klimapolitik tatsächlich wirksam sein. Die Veröffentlichung trägt den Titel „The power of bridging decision scales: model coupling for advanced climate policy analysis“ und erschien am 15. September 2025 in „PNAS“.