„Hygge – dein Cafe am Park“ eröffnete in Seiersberg

Seit 18. Oktober ist in Seiersberg das „Hygge – dein Café am Park“ geöffnet. Das neue Lokal in der Feldkirchner Straße 21 kombiniert Frühstücks- und Brunch-Angebot, Café und Bäckerei unter einem Dach. Gäste erwartet eine Auswahl an frischem Gebäck, Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten. Mit seinem hellen, skandinavisch inspirierten Ambiente und der Lage direkt am Park bietet das „Hygge“ einen neuen Treffpunkt für Genießer in der Region.

©Café hygge Das Café liegt direkt am Park und bietet eine ruhige Atmosphäre für entspannte Stunden. ©Café hygge Im „Hygge“ werden Frühstück, Brunch und frisches Gebäck mit Zutaten aus der Umgebung angeboten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 11:06 Uhr aktualisiert