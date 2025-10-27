Skip to content
/ ©Café hygge
Foto auf 5min.at zeigt das Café hygge
Das neue "Hygge - dein Café am Park" lädt seit 18. Oktober in Seiersberg zum Verweilen ein.
Seiersberg/Graz-Umgebung
27/10/2025
„Hygge – dein Cafe am Park“ eröffnete in Seiersberg

Seit 18. Oktober gibt’s in Seiersberg ein neues Platzerl zum Wohlfühlen: Das "Hygge - dein Café am Park" bietet Frühstück, Brunch und frisches Gebäck - gemütlich, regional und mit Blick ins Grüne.

Seit 18. Oktober ist in Seiersberg das „Hygge – dein Café am Park“ geöffnet. Das neue Lokal in der Feldkirchner Straße 21 kombiniert Frühstücks- und Brunch-Angebot, Café und Bäckerei unter einem Dach. Gäste erwartet eine Auswahl an frischem Gebäck, Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten. Mit seinem hellen, skandinavisch inspirierten Ambiente und der Lage direkt am Park bietet das „Hygge“ einen neuen Treffpunkt für Genießer in der Region.

Foto auf 5min.at zeigt das Café hygge
©Café hygge
Das Café liegt direkt am Park und bietet eine ruhige Atmosphäre für entspannte Stunden.
Foto auf 5min.at zeigt das Café hygge
©Café hygge
Im „Hygge“ werden Frühstück, Brunch und frisches Gebäck mit Zutaten aus der Umgebung angeboten.
