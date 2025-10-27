Auto stürzt 150 Meter ab – Lenker lebensgefährlich verletzt

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung kam in der Nacht auf Montag in Frohnleiten von einer Forststraße ab. Sein Pkw überschlug sich mehrfach und blieb an einem Baum hängen. Der Lenker überlebte schwer verletzt.

In der Nacht auf Montag, dem 27. Oktober 2025, kam es in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann dürfte auf einer Forststraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Auto stürzte rund 150 Meter über einen steilen Abhang ab. Der Lenker wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Abgestürzt nach Heimfahrt von Almhütte

Laut Polizei war der Mann zwischen 21 und 5 Uhr von einer Almhütte auf dem Heimweg. In einer leichten Rechtskurve kam er, aus bisher unbekannter Ursache, links von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrmals, ehe es an einem Baum hängen blieb. Nach dem Unfall blieb der Wagen im unwegsamen Gelände unentdeckt – erst Stunden später entdeckte ein Anrainer die Unfallstelle.

Anrainer fand den Verletzten

Gegen 5 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Anrainer den Verunglückten. Der 34-Jährige lag wenige Meter neben seinem Auto und war stark unterkühlt. Sofort wurde die Einsatzkette ausgelöst. „Gegen 6.20 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Verkehrsunfall nach Frohnleiten gerufen. Bei deren Eintreffen wurde der 34-jährige Pkw-Lenker bereits vom Roten Kreuz erstversorgt“, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark.

Ins LKH Graz geflogen

Die Einsatzkräfte standen vor einer anspruchsvollen Situation. Aufgrund des steilen Geländes musste die Bergung des Mannes besonders vorsichtig durchgeführt werden. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C 17 versorgte den Verletzten noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Graz geflogen. Im Einsatz standen neben der Polizei auch die Feuerwehren Deutschfeistritz und Frohnleiten mit insgesamt 25 Kräften, die Bergrettung Übelbach mit neun Kräften, das Rote Kreuz sowie der Rettungshubschrauber samt Notarzt.