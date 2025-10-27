78-jährige Grazerin weiter vermisst – Familie bittet um Mithilfe

Seit Tagen wird eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung vermisst. Trotz intensiver Suche fehlt jede Spur. Nun bittet die Polizei mit Fotos der Frau um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei Steiermark hat am Montag, dem 27. Oktober 2025, ein Foto der seit Mittwoch abgängigen 78-jährigen Frau veröffentlicht. „Wie bereits berichtet ist eine 78-Jährige seit Mittwoch, 22. Oktober 2025, abgängig. Nun werden auf Wunsch der Angehörigen Lichtbilder der Frau veröffentlicht, um die Suche voranzutreiben“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Suchaktionen bisher ohne Erfolg

Bereits seit Tagen suchen Einsatzkräfte im Raum Graz mit Hochdruck nach der Pensionistin aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Mehrere Suchaktionen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen eingesetzt wurden, verliefen bisher ohne Erfolg. Die Frau wurde zuletzt am Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf der Dermatologie des Universitätsklinikums Graz gesehen, wo sie sich einer Behandlung unterziehen wollte. Kurz darauf verließ sie das Klinikareal in unbekannte Richtung.

©Privat m Bereich Hilmteich und Leechwald sucht die Polizei weiterhin nach der vermissten Pensionistin.

Polizei: Frau gilt als hilflos

Laut Polizei könnte sich die 78-Jährige in einer hilflosen Lage befinden. Sie benötigt regelmäßig Medikamente und soll zeitweise verwirrt wirken. Eine Gefahr für andere Personen besteht jedoch nicht. Angehörige und Polizei bitten dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Beschreibung der Vermissten: „Etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß; 55-60 kg schwer; gräuliches, langes Haar (womöglich zu einem Dutt zusammengebunden); aufgrund einer Hautkrankheit auffallend dunkle Haut im Gesicht (ähnlich einer Solariumbräune); bekleidet dürfte sie zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Hausschuhen und einer grauen Strickjacke gewesen sein (ohne Winterjacke); sie gilt allgemein als körperlich fit und wird als starke Raucherin beschrieben“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

©Privat Mehrere Suchaktionen mit Hubschrauber, Drohnen und Hunden blieben bisher ohne Erfolg.