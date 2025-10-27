Graz stärkt soziale Projekte mit über 36.000 Euro Zusatzförderung

Der Verein F“ensterplatz – Initiative für Arbeitssuchende“ darf sich über eine Förderung in Höhe von 6.000 Euro freuen. Der Beschluss fiel einstimmig im Grazer Stadtsenat. Der Grund für die Unterstützung: Die notwendige Umstellung von Windows 10 auf Windows 11 macht eine technische Erneuerung der Computerarbeitsplätze erforderlich. Um den laufenden Betrieb zu sichern und moderne Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, werden gebrauchte, aber voll funktionsfähige Geräte angeschafft. Ziel ist es, arbeitsuchenden Menschen weiterhin bestmögliche Unterstützung zu bieten. Die Stadt Graz hatte den Verein bereits mit einer Basisförderung von 44.500 Euro unterstützt. Diese einmalige Zusatzförderung soll nun sicherstellen, dass die technische Umstellung reibungslos gelingt.

Unterstützung im Alltag: Soziallots:innen bleiben im Einsatz

Auch das Projekt „erfa*Soziallots:innen“ erhält finanzielle Unterstützung von der Stadt Graz. Mit einer Nachförderung von 30.000 Euro wird das soziale Angebot weiter abgesichert. Bereits im Laufe des Jahres 2025 erhielt die erfa GmbH für dieses Projekt eine Basisförderung von 76.500 Euro vom Sozialamt. Die Soziallots:innen bieten niederschwellige Hilfe und Begleitung im Alltag – vor allem für ältere, pflegebedürftige oder von Vereinsamung betroffene Menschen in Graz. Sie besuchen Betroffene zu Hause, begleiten sie zu Ärzten, Behörden oder Geschäften und helfen nach Krankenhausaufenthalten etwa bei der Versorgung mit Lebensmitteln oder Medikamenten. Mit der zusätzlichen Förderung sollen gestiegene Personalkosten abgefedert werden, damit das Angebot auch weiterhin in gewohntem Umfang bestehen bleibt. „Mit der zusätzlichen Förderung sollen vor allem gestiegene Personalkosten abgedeckt werden, um das Angebot auch weiterhin in gewohntem Umfang und Qualität aufrechterhalten zu können“, so die Stadt Graz.