Schwerer Unfall am Jakominiplatz: Frau (55) rennt in einfahrenden Bus

Bei einer Kollision zwischen einem Omnibus und einer Fußgängerin am Montagmittag, 27. Oktober 2025, in Graz-Jakomini wurde die 55-jährige Fußgängerin schwer verletzt.

Eine 55-jährige Frau wird am Jakominiplatz von einem Bus erfasst und schwer verletzt

„Gegen 10.50 Uhr lenkte ein 31-Jähriger einen Omnibus am Jakominiplatz in westliche Richtung und beabsichtigte an der dort befindlichen Haltestelle einzufahren. Als er plötzlich einen Aufprall hörte und in weiterer Folge eine verletzte Fußgängerin im rechten Außenspiegel sah, hielt er den Bus an“, berichtet die Polizei.

55-Jährige schwer verletzt

Laut Zeugenangaben dürfte eine 55-jährige Fußgängerin aus Graz versucht haben, von der Fußgängerzone kommend, den südlich gelegenen Haltestellenbereich zu überqueren. Dabei dürfte sie in den Omnibus, der gerade in die Haltestelle einfuhr, gelaufen sein. Nach der Erstversorgung wurde die 55-Jährige mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert.