Tragisches Update: Hündin Aurora verliert drei Welpen

Die berührende Geschichte von Hündin Aurora, die um ihr Leben und das ihrer Welpen kämpft, bewegt. Die Arche Noah gibt nun ein trauriges Update: Drei der insgesamt sechs Welpen haben es nicht geschafft.

Mit einer Kopfwunde, zwei Kugeln im Körper und sechs ungeborenen Welpen wurde die Hündin Aurora in Graz gefunden und zur Arche Noah gebracht. Das Tier und ihre Baby schwebten in akuter Lebensgefahr. Erst kürzlich gab es Neuigkeiten: Auroras sechs Welpen erblicken Licht der Welt.

Aurora kämpft weiterhin um ihr Leben

Wie die Arche Noah am Montag in einem emotionalen Posting mitteilt, kämpft Hündin Aurora weiterhin tapfer. Die Larven des gefährlichen Herzwurms konnten zwar erfolgreich bekämpft werden, doch der Wurm selbst bleibt – eine lebenslange Behandlung ist notwendig. Zusätzlich leidet Aurora inzwischen unter starkem Husten, einer Folge ihrer schweren Erkrankung. Das Team der Arche Noah versorgt sie täglich mit Aufbaufutter, Medikamenten und tierärztlicher Betreuung – rund um die Uhr, aber mit so viel Ruhe wie möglich.

Drei Welpen haben Kampf verloren

Auch für Auroras Babys war der Start ins Leben alles andere als leicht. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme ihrer Mutter war unklar, ob alle überleben würden. Leider mussten die Tierschützer nun mitteilen, dass drei Welpen gestorben sind – sie waren zu schwach. Ein weiterer Welpe wird derzeit intensiv betreut, da sein Zustand kritisch ist. Die verbleibenden vier Welpen sind weiterhin bei ihrer Mutter und werden liebevoll umsorgt.

„Wir geben alles…“

Trotz des schweren Rückschlags gibt sich die Arche Noah nicht auf. „Wir geben alles, um Aurora und ihre Babys bestmöglich zu unterstützen“, heißt es in dem Posting. Viele Tierfreunde zeigen in den Kommentaren Mitgefühl und Anteilnahme. Die Organisation bedankt sich für die große Unterstützung und hofft, dass Aurora und ihre überlebenden Welpen bald stabil genug sind, um die schlimmste Phase hinter sich zu lassen.