Grazer Trinkbrunnen gehen langsam in den Winterschlaf

Ab 27. Oktober heißt es in Graz langsam Abschied nehmen vom erfrischenden Schluck unterwegs: Die städtischen Trinkbrunnen werden nach und nach winterfest gemacht. Spätestens Mitte November pausieren alle Brunnen.

Mit den sinkenden Temperaturen heißt es für die Grazer Trinkbrunnen: Wasser marsch – aber nur noch kurz. Das Team der Wasserwirtschaft startet ab 27. Oktober mit den Arbeiten, um die Brunnen vor Frost zu sichern. Zuerst sind die Anlagen in den Randbezirken an der Reihe, anschließend folgt das Stadtzentrum. Spätestens Mitte November sind alle Brunnen außer Betrieb. Im Frühling, sobald die Witterung es erlaubt, sprudelt das kühle Nass dann wieder für alle Grazerinnen und Grazer.