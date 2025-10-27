Helden auf vier Pfoten: April und Amy-Lee retten verirrte Pudeldame

Ein tierisches Rettungsteam hat erneut bewiesen, wie wichtig ihre Arbeit ist: April und Amy-Lee retteten die kleine Pudeldame Poppy, die sich in einem Wald verfangen hatte, und brachten sie wohlbehalten zu ihren Besitzern zurück.

Die 3,5 kg leichte Poppy war am 25. Oktober 2025 ausgebüxt und mit Brustgeschirr und Leine im Wald verschwunden, wie in einem Posting der „Rettungshunde Graz“ berichtet wird. Durch ihre Flexileine war sie mehrfach um einen Baum gewickelt und konnte sich nicht mehr befreien. Die erfahrenen Rettungshündinnen April, geführt von Nicole Strampfer, und Amy-Lee, begleitet von Christa Schartel, entdeckten die unterkühlte, zitternde und hungrige Pudeldame.

Poppy konnte an ihre Besitzer übergeben werden

Dank ihrer Spürnasen konnte Poppy gerettet und in die Arme ihrer erleichterten Besitzer zurückgebracht werden. Die Retterinnen zeigten erneut Ausdauer, Können und Teamgeist – und bewiesen, dass sie nicht nur Menschen, sondern auch ihre vierbeinigen Kollegen retten können.