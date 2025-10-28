Wenn die Seele zählt: Graz stellt psychische Gesundheit in den Fokus

Unter dem Motto „Du bist nicht allein – Wir helfen gerne“ standen in Graz heuer wieder die Wochen der seelischen Gesundheit. Ziel der Initiative: Menschen stärken, bevor Krisen entstehen und den Zugang zu Hilfe erleichtern.

Das Grazer Gesundheitsamt setzt seit Jahren einen Schwerpunkt auf seelische Gesundheit. Dabei geht es nicht um medizinische Behandlung, sondern um Vernetzung und Prävention: bestehende Angebote sichtbar machen, Lücken schließen und Chancengleichheit in der Gesundheitsförderung schaffen. „Wir wollen, dass Menschen wissen, wo sie Hilfe finden können – bevor sie in eine Krise geraten“, so die Verantwortlichen des Gesundheitsamts. Auch heuer beteiligten sich zahlreiche Grazer Einrichtungen und Partner mit Workshops, Gesprächen und Veranstaltungen, die Mut machen und zum Austausch einluden.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Zahlreiche Aktionen haben einen Monat lang auf die Wichtigkeit der psychischen Gesundheit aufmerksam gemacht.

Tag der seelischen Gesundheit als Höhepunkt

Ein besonderes Highlight war der Tag der seelischen Gesundheit in der Arbeiterkammer Graz. Mehr als 350 Besucher informierten sich dort über die vielfältigen Unterstützungsangebote in der Stadt. Von Beratungsstellen über Selbsthilfegruppen bis hin zu Projekten für Kinder und Familien, die Vielfalt der Initiativen zeigte, wie breit das Netzwerk in Graz aufgestellt ist. Auch im öffentlichen Raum wurde ein sichtbares Zeichen gesetzt: Der Grazer Uhrturm erstrahlte in hellem Licht als Symbol für Offenheit und Achtsamkeit. Am Hasnerplatz lud das Format „Beim Reden kommen die Leut’ z’samm“ Passanten zum offenen Gespräch über seelische Belastungen ein. Und im Kino sorgte eine Filmvorführung zum Thema peripartale Depression, also Depressionen rund um die Geburt, für bewegende Einblicke und anschließende Diskussionen.

Graz hört zu – auch nach den Aktionswochen

Die Wochen der seelischen Gesundheit sind vorbei, doch das Thema bleibt aktuell. Das Gesundheitsamt betont, dass Prävention und psychische Gesundheit das ganze Jahr über im Fokus stehen. „Wir bleiben dran – für eine Stadt, die hinschaut, zuhört und unterstützt“, heißt es aus dem Amt.