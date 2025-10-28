Kunst trifft Katastrophenschutz: Leben kehrt zurück in die Rösselmühle

Zwischen 19. September und 12. Oktober verwandelte sich die historische Rösselmühle in einen Begegnungsort für Kunst, Musik und Performance. Internationale Künstler präsentierten Ausstellungen, Konzerte und Installationen im alten Mühlengebäude und auf dem Werkhof. „Die Rösselmühle ist ein temporärer Inkubator, der den Stadtteil belebt und Impulse für seine Entwicklung gibt“, erklärt Birgit Leinich, Geschäftsführerin der RöMü GmbH. „Wir sehen hier enormes Potenzial für Stadtentwicklung.“ Die prekARTe war bereits zum zweiten Mal zu Gast und zog zahlreiche Besucher an. Künstler und Architekten nutzen das Areal das ganze Jahr über als Atelier, Denk- und Arbeitsraum. „Die prekARTe ist fast wie ein kultureller Höhepunkt des Jahres. Es ist schön zu sehen, wie sich der Ort dadurch weiterentwickelt“, so Leinich.

Kreislaufwirtschaft in der Kunst

Ein besonderer Fixpunkt ist inzwischen die circulART Materialhalle, eine Initiative zur Förderung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Kunst- und Kulturbereich. Dort werden Bühnenbilder, Requisiten und Ausstellungsmaterialien wiederverwendet oder weitergegeben, ressourcenschonend und kosteneffizient. „Die circulART zeigt, dass künstlerische Praxis und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können“, betont Leinich.

Von der Performance zur Rettungsübung

Kaum waren die letzten Kunstwerke abgebaut, rückten Such- und Rettungsteams aus Österreich, Rumänien und Litauen an. Vom 16. bis 18. Oktober wurde die Rösselmühle Teil der europaweiten Katastrophenschutzübung ModEx 2025, die an 40 Standorten in der Steiermark stattfand. Das Szenario: ein schweres Erdbeben, das den EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert. Das Gelände der Rösselmühle bot ideale Bedingungen, mit verwinkelten Gebäuden, engen Gängen und Höhenunterschieden. „Hier konnten realistische Einsatzsituationen geübt werden – etwa das Arbeiten mit Seiltechnik in obere Stockwerke“, heißt es aus dem Organisationsteam.

©RöMü GmbH, Fabian Hasler Teams aus Österreich, Rumänien und Litauen waren bei der Katastrophenschutzübung diesen Oktober in der Rösselmühle vor Ort.

Gelebte Stadtentwicklung im Gries

Das Areal der Rösselmühle, seit 2014 stillgelegt, wird seit einigen Jahren als Experimentierfeld für urbane Transformation genutzt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Graz und den Eigentümern entstand ein Rahmenplan für die künftige Nutzung. „Wir sind überzeugt: Bedachte Zwischennutzung ist Teil erfolgreicher Stadtentwicklung“, sagt Leinich. „Solche Orte bieten Raum für Ideen, Experimente und Begegnung – und oft entsteht daraus etwas Dauerhaftes.“ Die RöMü GmbH, eine Tochter der Familienholding PKR und des Wohnbauträgers ÖSW Steiermark, will das Gelände langfristig zu einem gemischten Lebensraum mit Wohnen, Arbeiten und Kultur entwickeln, ökologisch, barrierefrei und klimapositiv. Kurz zur Geschichte: Die Rösselmühle, erstmals 1370 erwähnt, ist die älteste Mühle von Graz und eine der ältesten Österreichs. Ihr markantes Mühlengebäude und der angrenzende Oeverseepark prägen das Stadtbild im Gries. Das Kleinwasserkraftwerk der Anlage speist bis heute Strom ins öffentliche Netz ein.