Schwerer Unfall in Graz: Rollstuhlfahrer kollidiert mit Bus

Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 50-jähriger Buslenker mit seinem Linienbus vom nördlichen Haltestellenbereich des Europaplatzes in Richtung Süden. Zur selben Zeit war der 86-Jährige mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Gehsteig unterwegs. Auf Höhe eines Lebensmittelgeschäfts wollte er die Fahrbahn überqueren, dabei kam es zum Unfall. Laut einem Zeugen dürfte der Mann vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers oder Unachtsamkeit ungebremst gegen die hintere Seite des Linienbusses geprallt sein. Durch den Aufprall stürzte er und geriet mit dem rechten Fuß unter einen Reifen.

Schwer verletzt ins UKH Graz gebracht

Einsatzkräfte von Rettung und Polizei waren rasch vor Ort. Nach der Erstversorgung wurde der 86-Jährige mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Graz (UKH) eingeliefert. Der Buslenker blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock.