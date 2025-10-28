Graz startet „Handy-Schlafsack“-Kampagne: Mehr Nähe, weniger Bildschirm

Mobilgeräte sind im Alltag allgegenwärtig, oft auch dann, wenn Kinder dabei sind. Doch genau das kann Folgen haben. Eine aktuelle Studie der Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg zeigt, dass sogenannte „Technoferenz“, also digitale Ablenkung durch Handynutzung, bei Babys zu messbarem Stress führt, etwa durch eine erhöhte Herzfrequenz. Kinder brauchen sehr viel Zuwendung, Blickkontakt und Ansprache. Wenn Eltern ständig auf ihr Smartphone schauen, kann das die Sprachentwicklung bremsen und die emotionale Bindung schwächen. Genau hier setzt die neue Grazer Initiative an.

©Stadt Graz/Fischer So einfach geht es: Handy in den Schlafsack und die Zeit mit dem Kind genießen.

Der „Handy-Schlafsack“ im Detail

Der Handy-Schlafsack ist eine kleine Stofftasche, die Eltern daran erinnert, das Smartphone für eine Weile „schlafen zu legen“. Jede Familie, die erstmals eine Elternberatungsstelle der Stadt Graz besucht, erhält den Schlafsack kostenlos, samt 50-Euro-Graz-Gutschein als kleines Dankeschön. Erhältlich ist der Handy-Schlafsack auch im Grazer Amt für Jugend und Familie (Kaiserfeldgasse 25) sowie im Kindermuseum FRida & freD. „Mit der Kampagne wollen wir Eltern darin bestärken, bewusst Handy-freie Momente in den Familienalltag einzubauen“, erklärt Familienstadträtin Claudia Unger (ÖVP). „Kinder unter drei Jahren sollten keine Bildschirmzeit haben und auch die Nutzung durch Erwachsene hat Einfluss auf ihre Entwicklung. Der Handy-Schlafsack soll eine liebevolle Erinnerung daran sein.“

Die Stadt gibt klare Tipps für mehr Offline-Zeit im Familienleben: Keine Bildschirme für Kinder unter drei Jahren – weder Handy noch Tablet.

Smartphone nur verwenden, wenn das Kind nicht in der Nähe ist.

Handyfreie Zeiten festlegen – beim Essen, Spielen und Schlafengehen.

Rituale schaffen: das Handy „schlafen legen“, wenn das Kind ins Bett geht.

Gemeinsame Momente bewusst genießen – sie vergehen schneller, als man denkt.

Nähe statt Netzempfang

„Für Babys und Kleinkinder sind Nähe, Blickkontakt und gemeinsame Erlebnisse unverzichtbar“, betont Dr. Ines Pamperl, ärztliche Leiterin im Amt für Jugend und Familie. „Die ersten drei Lebensjahre sind ein sensibles Zeitfenster. Wer präsent ist, legt das Fundament für das ganze Leben.“ Auch Mag. Gerald Friedrich, Leiter des Psychologischen Dienstes, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Der Handy-Schlafsack ist ein Symbol. Er zeigt, dass auch digitale Geräte Pausen brauchen und dass diese Pausen allen guttun. Es geht nicht um Verzicht, sondern um Balance. Kinder lernen von uns: bewusst online, bewusst offline.“

Bewusster Umgang statt Verzicht

Die Stadt Graz möchte mit der Aktion Bewusstsein schaffen, nicht belehren. „Digitale Medien gehören zu unserem Alltag, aber sie dürfen ihn nicht bestimmen“, so Unger. Der Handy-Schlafsack soll Eltern spielerisch daran erinnern, dass echte Aufmerksamkeit durch nichts zu ersetzen ist.