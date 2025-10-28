Dr.-Karl-Lueger-Straße vor Umbenennung – jetzt sind Anrainer gefragt

In Gösting sorgt die geplante Umbenennung der Dr.-Karl-Lueger-Straße für Diskussionen. Auf Initiative der FPÖ-Graz sollen die Anrainer nun bei einer Stadtteilversammlung zu Wort kommen.

Bei der Stadtteilversammlung am 12. November können die Göstinger ihre Meinung zur geplanten Umbenennung der Dr.-Karl-Lueger-Straße einbringen.

Auf Vorschlag von Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christian Finster (FPÖ) hat der Göstinger Bezirksrat einen überparteilichen Beschluss gefasst. Ziel ist es, die Interessen der Anrainer bei der geplanten Umbenennung der Dr.-Karl-Lueger-Straße bestmöglich zu vertreten. Im Rahmen des Beschlusses wird eine Stadtteilversammlung organisiert, bei der Vertreter der Stadtregierung und des Stadtvermessungsamts am Mittwoch, dem 12. November 2025, über das Vorhaben informieren. Dabei können die Anrainer direkt ihre Meinung äußern.

Wer ist Dr. Karl Lueger Dr. Karl Lueger (1844–1910) war ein österreichischer Politiker und von 1897 bis 1910 Bürgermeister von Wien. Lueger modernisierte Wien grundlegend. Unter seiner Amtszeit wurden etwa die Stromversorgung, die Wasserversorgung (zweite Wiener Hochquellenleitung) und der öffentliche Verkehr stark ausgebaut.

Gleichzeitig war er Mitbegründer der Christlichsozialen Partei, die später in der ÖVP aufging.

Besonders kritisch wird heute jedoch sein offen antisemitisches Weltbild und seine Rhetorik gesehen. Lueger nutzte Antisemitismus gezielt zur Mobilisierung von Wählern und beeinflusste damit auch die politische Kultur seiner Zeit negativ. Aus diesem Grund wird in vielen Städten, wie auch in Graz, über die Umbenennung von Straßen, die seinen Namen tragen, diskutiert.

FPÖ fordert faire Entschädigung

Neben der Beteiligung der Bevölkerung fordert die FPÖ-Graz auch eine gerechte Entschädigung für die Betroffenen. Finster hat dazu im Bezirksrat einen Antrag eingebracht, der eine Ausgleichszahlung zwischen 100 und 150 Euro pro Haushalt vorsieht. Diese soll den tatsächlichen Aufwand abdecken, der durch die Änderung persönlicher Unterlagen, Verträge und Adressen entsteht. Der bisher von der Stadt angebotene 30-Euro-Gutschein sei laut Finster nicht ausreichend: „Wir wollen keine Symbolpolitik auf dem Rücken der Anrainer. Wenn die Stadtregierung an der Umbenennung festhält, dann muss sie auch bereit sein, die Bewohner gerecht zu entschädigen“, betont Finster.

Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christian Finster und FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab fordern eine faire Entschädigung für die betroffenen Anrainer.

Kritik an der Stadtkoalition

Unterstützung erhält Finster vom neuen FPÖ-Spitzenkandidaten für Graz, René Apfelknab. Er kritisiert die Umbenennung scharf: „Wir Freiheitliche lehnen Straßenumbenennungen grundsätzlich ab. In Zeiten knapper Budgets und steigender Lebenshaltungskosten ist es das falsche Signal, links-ideologisch motivierte Projekte voranzutreiben.“ Stattdessen solle sich die Stadtkoalition auf Maßnahmen konzentrieren, „die den Menschen in Graz wirklich helfen“, so Apfelknab abschließend.