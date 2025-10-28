Neuer Imbiss „LA DUO“ eröffnet in Feldkirchen bei Graz

Am Samstag, dem 1. November, eröffnet in der Triester Straße 63 in Feldkirchen bei Graz ein neuer Treffpunkt für alle Fast-Food-Fans: "LA DUO". Ab 9 Uhr früh wird gefeiert.

Feldkirchen bei Graz bekommt kulinarischen Zuwachs: Der neue Imbiss „LA DUO“ öffnet Anfang November erstmals seine Türen. Auf der Speisekarte von „LA DUO“ stehen beliebte Klassiker: von Burger über Pommes bis zu Snacks und Getränken. Wer Lust auf schnelle Küche mit Geschmack hat, soll hier voll auf seine Kosten kommen. Die Eröffnung findet am Samstag, dem 1. November 2025, ab 9 Uhr in der Triester Straße 63 statt.