Nach schwerer Krankheit: Thaler Altbürgermeister verstorben

Die Marktgemeinde Thal trauert um ihren langjährigen Bürgermeister Peter Schickhofer. Wie die SPÖ Thal nun mitteilt, verstarb der Kommunalpolitiker am 22. Oktober 2025 nach schwerer Krankheit.

Tief betroffen zeigt sich die SPÖ Thal über den Tod ihres Altbürgermeisters Peter Schickhofer. „Die SPÖ Thal gibt in tiefer Betroffenheit bekannt, dass unser Altbürgermeister Peter Schickhofer am 22. Oktober 2025 nach schwerer Krankheit verstorben ist“, heißt es in einer Mitteilung der Ortspartei. Schickhofer war über Jahrzehnte eng mit der Marktgemeinde Thal verbunden. Bereits 1985 trat er in den Gemeinderat ein und prägte die Kommunalpolitik über mehrere Generationen hinweg.

Jahrzehntelanges Engagement für die Gemeinde

Von 1985 bis 1992 sowie erneut von 1996 bis 2015 war Peter Schickhofer Mitglied des Gemeinderates. Zwischen 1997 und 2000 war er als Gemeindekassier tätig, ehe er von 2002 bis 2008 das Amt des Vizebürgermeisters übernahm. Anschließend führte er die Gemeinde von 2008 bis 2015 als Bürgermeister.

Einsatz über die Gemeinde hinaus

Auch über die Ortsgrenzen hinaus engagierte sich Schickhofer. So war er von 2005 bis 2015 Mitglied im Vorstand des Wasserverbandes Steinberg. Dort übernahm er Aufgaben als Obmann-Stellvertreter und Schriftführer. Seine Verlässlichkeit und sein Organisationstalent wurden weit über Thal hinaus geschätzt.

Leidenschaft für Vereine und Gemeinschaft

Neben der Politik galt seine große Leidenschaft den Vereinen im Ort. Besonders verbunden fühlte er sich dem ESV Thal und dem SV Thal, die er über viele Jahre unterstützte. Mit seiner menschlichen Art und seinem Engagement war er ein wichtiger Teil des Gemeinschaftslebens.

„Werden seine Leidenschaft und seine menschliche Art nie vergessen“

Die SPÖ Thal verabschiedet sich von einem Menschen, der sein Leben in den Dienst der Gemeinschaft gestellt hat. „In Dankbarkeit und Würdigung seiner Verdienste für die Ortspartei, für seine Gemeinde und seine Vereine sowie für den Wasserverband Steinberg werden wir ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. Wir werden seine Leidenschaft und seine menschliche Art nie vergessen. In diesen schweren Stunden gilt unser tiefes Mitgefühl seiner Familie. Ein letztes Freundschaft“, so die SPÖ Thal.