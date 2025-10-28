Unfall im Grazer Südgürtel: Drei Personen verletzt

Im Nachmittagsverkehr kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall im Südgürtel in Graz. Drei Personen wurden dabei verletzt. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz.

„Heute Nachmittag [Dienstag, 28. Oktober 2025] wurden wir zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen im Südgürtel alarmiert“, so die Berufsfeuerwehr Graz. Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte am Unfallort ein. Die Feuerwehrleute übernahmen sofort die Erstversorgung der Verletzten. „Die Fahrzeuginsassen wurden von uns erstversorgt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben“, berichten die Florianis weiter. Der Rettungsdienst brachte die Betroffenen anschließend ins Spital. Nach der medizinischen Versorgung sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und entfernten das beschädigte Fahrzeug. „In weiterer Folge wurde das Unfallfahrzeug entfernt und ausgelaufene Betriebsmittel gebunden.“