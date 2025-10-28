/ ©Holding Graz/Watzinger
Graz: Neue Haltestelle für drei Buslinien am Jakominiplatz
Ab 3. November 2025 halten die Linien 30, 31 und 39 in Graz an einer neuen Haltestelle. Die Verlegung betrifft den Bereich Jakominiplatz in Richtung Osten.
Wie die Holding Graz bekannt gibt, wird nach Abschluss der Bauarbeiten am Jakominiplatz ab Montag, dem 3. November 2025, um 4.30 Uhr die neue Haltestellenposition der Linien 30, 31 und 39 in Richtung Osten in Betrieb genommen. Die Haltestelle Jakominiplatz dieser Buslinien wird beim „Steig W“ neu eingerichtet.
