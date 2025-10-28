Skip to content
Region auswählen:
/ ©Holding Graz/Watzinger
Foto auf 5min.at zeigt einen Bus am Grazer Jakominiplatz.
Die Busse der Linien 30, 31 und 39 halten ab 3. November am neuen "Steig W".
Graz
28/10/2025
"Steig W"

Graz: Neue Haltestelle für drei Buslinien am Jakominiplatz

Ab 3. November 2025 halten die Linien 30, 31 und 39 in Graz an einer neuen Haltestelle. Die Verlegung betrifft den Bereich Jakominiplatz in Richtung Osten.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(51 Wörter)

Wie die Holding Graz bekannt gibt, wird nach Abschluss der Bauarbeiten am Jakominiplatz ab Montag, dem 3. November 2025, um 4.30 Uhr die neue Haltestellenposition der Linien 30, 31 und 39 in Richtung Osten in Betrieb genommen. Die Haltestelle Jakominiplatz dieser Buslinien wird beim „Steig W“ neu eingerichtet.

Nutzt du die Grazer Öffis?

Ja
Nein
Wenn es sein muss. Fahre aber lieber mit dem Rad oder gehe zu Fuß.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: