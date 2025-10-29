„Nur 20 Cent?“: Rosen-Masche kostet Pensionistin mehrere tausend Euro

Eine unbekannte Frau steht im Verdacht, unter dem Vorwand Rosen zu verkaufen als Trickdiebin in Graz agiert zu haben. Sie lenkte eine Pensionistin geschickt ab und stahl eine beträchtliche Summe an Bargeld ihrer Geldbörse.

„Gegen 9Uhr befand sich die 68-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf dem Parkplatz des Leonhardfriedhofs nahe dem Odilien-Institut in der Leonhardstraße. Dort unterhielt sie sich mit einer angetroffenen Nachbarin (72), als plötzlich eine unbekannte Frau mit einem Strauß Rosen auf die beiden Pensionistinnen zukam“, berichtet die Polizei. Weiters heißt es: „Sie drückte beiden Frauen eine Rose in die Hand und bat danach um jeweils 20 Cent. Die 72-Jährige bot der Dame daraufhin einen 5-Euro-Schein an, welchen die Rosenverkäuferin jedoch mangels Wechselgeldes ablehnte.“

Diebin nutzte den Momente der Münzsuche

Daraufhin öffnete die 68-Jährige ihre Geldbörse, in der sie aufgrund einer kurz darauf anstehenden Rechnungsbegleichung zwischenzeitlich auch mehrere 100- sowie 200-Euro-Scheine verwahrt hatte. Die 68-Jährige gab der Frau eine Euromünze aus ihrer Geldtasche, woraufhin die Dame jedoch weitere 20 Cent forderte. Den Moment der Münzsuche dürfte die unbekannte Frau in der Folge geschickt genutzt haben, um der 68-Jährigen einen vierstelligen Eurobetrag aus der Geldbörse zu stehlen.

Pensionistin bemerkte erst später, dass Geld fehlte

Die 72-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits weitergegangen und hatte vom Trickdiebstahl nichts mitbekommen. Auch die 68-Jährige selbst bemerkte erst bei der kurz darauf geplanten Zahlung den Diebstahl ihres Geldes. Sofort erstattet sie über das dortige Pfarramt Anzeige bei der Polizei.

Hinweise zur unbekannten Frau werden gesucht

Bei der offenbar als Rosenverkäuferin „getarnten“ Trickbetrügerin handelt es sich laut Beschreibung um eine etwa 1,55 Meter große Frau mit korpulenterer Statur und dunklen, eher kurzen Haaren. „Sie machte einen gepflegten Eindruck und sprach ein gutes Deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent. Bekleidet war die Frau mit einem hellen Pullover. Darüber trug sei eine dunkle Jacke“, so die Beschreibung der Frau. Eine Fahndung nach der Frau lief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen. Hinweise ergehen an die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz, 059133/6592.

Die Polizei warnt

Die Polizei betont: „Immer wieder nähern sich vermeintlich hilfsbereite Kriminelle überwiegend älteren Personen, um sie beispielsweise an Parkplätzen aus unterschiedlichen Gründen nach Münzgeld zu fragen. Egal ob für den Parkautomaten, den Einkaufswagen, einen Geldwechsel oder gar im Falle eines Rosenverkaufs – Diebe nutzen oft geschickt den Moment der Ablenkung, um sich durch einen unbemerkten Griff in die Geldbörse ihrer Opfer zu bereichern.“ Daher wird appelliert: „Ausreichender Abstand zu fremden Personen beim Hantieren mit der Geldbörse oder gar die freundliche, aber bestimmte Verneinung von Münzgeld-Anfragen aller Art kann viel Ärger und auch einen finanziellen Schaden vermeiden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 06:43 Uhr aktualisiert