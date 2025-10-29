Parkplatz Laßnitzhöhe: Auto brannte auf A2 lichterloh

Am Montagabend, 27. Oktober, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Autal gegen 21.30 Uhr mittels Sirenenalarm zu einen Fahrzeugbrand auf die A2 Südautobahn Fahrtrichtung Wien beim Parkplatz Laßnitzhöhe gerufen.

Auch am heutigen Mittwochmorgen kam es auf der A2 Südautobahn zu einem Einsatz. Auf Höhe des Parkplatzes Laßnitzhöhe ereignete sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. 5 Minuten berichtete: Laßnitzhöhe: Unfall am Mittwochmorgen auf A2 mit mehreren Fahrzeugen. Schon am Montag kam es eben genau bei dieser Stelle zu einem Einsatz wegen eines Fahrzeugbrandes.

Wagen geriet auf A2 in Brand

Ein Wagen geriet am späten Abend in Brand. „Eine Polizeistreife, die gerade zufällig in der Nähe war, versuchte noch die Flammen mit Hilfe eines Handfeuerlöschers einzudämmen aber die Brandlast war schon zu groß. Der brennende Pkw wurde unter Einsatz von schwerem Atemschutz und mittels HD- Rohr gelöscht“, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Autal von dem Einsatz. Des Weiteren übernahmen die Feuerwehrleute das Absichern und Ausleuchten des Einsatzorts, die Suche nach Glutnester mit der Wärmebildkamera sowie die Nachlöscharbeiten. Nach etwa zwei Stunden konnte seitens der Feuerwehr Autal der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.

©FF Autal | Die Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Autal wurden zum Fahrzeugbrand auf die A2 alarmiert

