Am 30. Oktober 2025 eröffnet eine neue McDonald's-Filiale am St. Peter Gürtel in Graz. Zur Eröffnung lockt das Unternehmen mit einer besonderen Überraschung für Gäste.

Nach sechsmonatiger Bauphase öffnet der neue Standort am 30. Oktober 2025 offiziell seine Tore. Der neue McDonald’s am St. Peter Gürtel auf zwei Ebenen mit rund 780 Quadratmetern Innenfläche bietet Platz für mehr als 200 Gäste sowie zusätzlich 180 Quadratmeter Terrasse. Besonders hervorzuheben ist der erste zweispurige McDrive in Graz, der für schnellere Bestellungen und einen noch besseren Service sorgt. Als besonderes Highlight zur Eröffnung warten hundert kostenlose Big Macs sowie Halloween-Überraschungen auf die Gäste.

Highlights am Standort elf-Order-Terminals und Mobile Order & Pay (MOP) für moderne, schnelle Bestellprozesse,

erster zweispuriger McDrive in Graz,

E-Ladestationen für zeitgemäße Mobilität sowie eine Photovoltaikanlage,

ein McCafé mit erweitertem Angebot,

ein Playland und Kinderpartyraum für Familien.

Die Eröffnung in St. Peter markiert den ersten Neubau eines McDonald’s Restaurants in Graz seit 2007 und schafft zugleich fünfzig neue Arbeitsplätze. Für Franchisenehmer Daniel Boaje, für den es die erste Eröffnung in Österreich ist, bedeutet das Projekt einen ganz besonderen Moment und einen Beweis für den Erfolg in Graz: „Mit dem neuen Restaurant in St. Peter investieren wir gezielt in Graz und zeigen, wie stark wir auf die Stadt und ihre Menschen vertrauen. Wir schaffen neue Arbeitsplätze, setzen auf modernste Technologien und gestalten McDonald’s in Graz fit für die Zukunft.“

©5 Minuten Der neue McDondald´s eröffnet am St. Peter Gürtel in Graz

McDonald’s-Filialen in Graz und Umgebung werden modernisiert

Der Neubau ist Teil der laufenden Modernisierungsoffensive von McDonald’s in Graz. Nach dem Neubau in St. Peter werden in den kommenden Monaten auch die bestehenden Standorte in Feldkirchen, Seiersberg und beim Shopping Nord modernisiert – mit dem Ziel, alle Restaurants auf den neuesten technologischen Stand zu bringen.

Öffnungszeiten Der neue McDonald’s ist von Sonntag bis Donnerstag von 6 bis 24 Uhr sowie Freitag und Samstag von 6 – 1 Uhr geöffnet.

©5 Minuten Am 30. Oktober eröffnet der neue McDonald’s seine Pforten.

Über die DBO Gastronomie GmbH Franchisenehmer Daniel Boaje gründete 2021 die DBO Gastronomie GmbH und verantwortet seither zehn McDonald’s Standorte in Graz, Feldkirchen und Seiersberg. Mit dem neuen Restaurant in Graz-St. Peter kommt nun ein elfter Standort hinzu – zugleich die erste Neueröffnung in Österreich für Daniel Boaje. Seine Karriere bei McDonald’s begann Boaje bereits 1995 in Rumänien, wo er 1999 mit 29 Jahren zum jüngsten Operations Director Europas wurde und von 2011 bis 2020 als Managing Director tätig war. Heute führt er mit der DBO Gastronomie GmbH ein Team von rund 500 Mitarbeiter:innen in der Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 11:00 Uhr aktualisiert