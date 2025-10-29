Kürzungen von Förderungen: Kinderbüro stellt sich neu auf

Das Grazer Kinderbüro richtet sich neu aus, heißt es am heutigen Mittwoch. Einige inhaltliche Änderungen werden angekündigt und auch der Vereinsname neu bestimmt.

Nach dem Wegfall zentraler Förderungen und einem damit verbundenen personellen Umbruch hat sich das Kinderbüro neu aufgestellt. „Was zunächst wie ein Verlust erschien, entwickelt sich nun zu einer Chance: Mit frischem Mut, klarer Vision und gestärktem Selbstverständnis startet die älteste unparteiische Organisation für Kinderrechte in Österreich in einen Neubeginn. Ziel ist weiterhin eine kinder- und familienfreundliche Gesellschaft, die die Rechte der Jüngsten aktiv lebt“, heißt es in einer Aussendung des Kinderbüros. „Die UN-Kinderrechtskonvention bildet das Fundament für eine kinderfreundliche Gesellschaft, in der alle Erwachsenen und Institutionen Kinder von Geburt bis 18 Jahren in Bildung, Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag unterstützen“, betont das Kinderbüro. Deshalb erweitert das Kinderbüro sein Engagement regional, national und international – durch die Schulung ehrenamtlicher Vertreter, die als Multiplikatoren wirken und Kinderrechte in die Breite tragen.

Leuchtturmprojekte 2026 Die Eigenprojekte und kooperativen Förderprojekte des Kinderbüros sind Ausdruck und Symbol der Mission: Kinderrechte erlebbar machen. Für 2026 plant das Kinderbüro folgende Projekte als zentrale Initiativen: Kinderrechte-Gala & Kinderrechtepreis – in neuem Format, mit hoher Strahlkraft und gesellschaftlicher Relevanz

1. Österreichische Kinderrechte-Informationsmesse – Plattform für Austausch, Bildung und Inspiration

Fernlern-Akademie Kinderrechte – Die Akademie für nachhaltige Bildung und Wertevermittlung im Bereich Kinderrechte für jede Person und jede Organisation.

Kinderrechtesiegel & Kinderrechteindex – zur Evaluation und Zertifizierung von Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen

Consulting im Bereich Kinderrechte – Beratung, Projektbegleitung, Evaluierung, Zertifizierung und Faktencheck

Kinderbüro wird zu Verein zur Förderung der Kinderrechte

Der Schritt in die unabhängige Eigenständigkeit ist bewusst gewählt. Mit knapp 30 Jahren Erfahrung, umfassender Kompetenz und der Kraft der Zivilgesellschaft startet das Kinderbüro mit neuen Formaten, klarer Haltung und offenem Herzen in die Zukunft – für Kinder, mit Kindern und im Sinne ihrer Rechte, wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt. Parallel zu den inhaltlichen Neuerungen arbeitet das Kinderbüro an einem frischen visuellen Auftritt, der schrittweise ausgerollt wird. Der Vereinsname wird geändert auf: Kinderbüro – Verein zur Förderung der Kinderrechte.

Geschäftsführung wurde neu besetzt

In den vergangenen Wochen wurde über die geplante Übernahme der Geschäftsführung durch Katja Hausleitner berichtet. „Hausleitner hat die Position letztlich nicht übernommen“, heißt es. Die Geschäftsführung wurde mit 1. Oktober 2025 neu besetzt – Waltraut Chimani übernimmt interimistisch die Leitung des Kinderbüros. Sie bringt Ausbildung in Psychotherapie, Supervision, systemischer Beratung und künstlerischer Therapie sowie langjährige Erfahrung im psychosozialen Bereich mit. Die operative Geschäftsführung wird vom Vorstand unterstützt, insbesondere von Finanzvorstand Michaela Lukmann. Sie wird im betriebswirtschaftlichen Tagesgeschäft vom Vorstand unterstützt, insbesondere von Lukmann.