Dieses weihnachtliche Duo kocht für 21 Tage in Graz auf

Drei Wochen vor dem Start ihres Weihnachts-PopUp im Grazer Gewürzhaus „Van den Berg“ (14. bis 21. Dezember) lieferten die beiden steirischen Haubenköche Harald Irka (4 Gault&Millau Hauben) und Johann Schmuck (3 Hauben) eine „frohlockende“ Generalprobe ab: Irka im Grinch-Kostüm und Schmuck als flauschiger Weihnachtsmann – in diesem Outfit kochten und servierten die beiden Gerichte wie „Polsterzipfel mit Reh und Lauch“ oder „Rote Rübe mit schwarzer Ribisel und Fichte“.

Kleine oder große Genussreise

Auf den Tellern erwartet die Gäste ab 14. November dann eine Hommage an vorweihnachtliche Aromen und die Vielfalt der Gewürze: Rübe mit Saibling, „Bittersalate mit Wildhendl und Asmonte“ oder „Stör mit Ricotta Gnocchi und Fenchel“ sowie ein süßes Finale mit „Dulcey Schokolade mit Quitte und Bienenwachs“. Aufgetischt wird wahlweise eine kleine oder große Genussreise: 4 Gänge um 139 Euro oder 6 Gänge um 189 Euro pro Person – jeweils inklusive Happen, Brot, Gedeck und Wasser.

PupUp von 14. bis 21. Dezember geöffnet

Geöffnet hat das PopUp von 14. November bis 21. Dezember jeweils Mittwoch bis Freitag ab 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 13.30 Uhr. Ob Irka und Schmuck auch während ihres PopUps als Grinch und Santa Claus kochen werden? „Lassen wir uns überraschen. Was wir garantieren: Die Gäste in unserem PopUp werden eine vorweihnachtliche Stimmung erleben mit viel Genuss und tollen Weinen – und ganz sicher mit vielen Überraschungen“, so der Stainzer 3-Hauben-Koch Johann Schmuck. Auch der Gastgeber und „Van den Berg“-Chef Oswald Held freut sich auf das steirische Duo: „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Top-Köchen aus ganz Österreich zusammen. Dass wir nun mit Johann Schmuck und Harald Irka, zwei der besten Köche der Steiermark gemeinsam bei uns begrüßen dürfen, ist für uns eine besondere Ehre und verspricht kulinarische Meisterwerke!“