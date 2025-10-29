Attacke vor Lokal in Glacisstraße: Polizei sucht nach Unbekanntem

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, in der Nacht auf Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, einen 21-Jährigen geschlagen und unbestimmten Grades verletzt zu haben. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Mann.

Zwischen 23und 24 Uhr befand sich ein 21-jähriger Grazer gemeinsam mit seiner 25-jährigen Bekannten vor einem Lokal in der Glacisstraße. „Plötzlich sei der 21-Jährige grundlos von einem unbekannten Mann im Bereich der Schulter, des Rückens sowie im Gesicht geschlagen worden. Der unbekannte Täter sei mit einer Gruppe von bis zu sechs Personen unterwegs gewesen und flüchtete unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung“, berichtet die Polizei. Der 21-Jährige begab sich mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus. Donnerstagnachmittag, 23. Oktober 2025, erstattete er die Anzeige.