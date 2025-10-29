„Laut für unsere Kinder“: Protest in Graz gegen Schulassistenz-Kürzungen

Eltern, Lehrpersonen und Schulassistenten gehen in Graz auf die Straße: Am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, wird für mehr Unterstützung und Chancengleichheit in der Schule demonstriert.

„Wir laden Sie, Ihre Familien, Lehrpersonen, Schulassistenzen, Studierende recht herzlich zu unserem Protestmarsch zur Schulassistenz ein.“ Mit diesen Worten rufen Maria Luise Florineth und Christine Herzog zum Protest auf. Maria Luise Florineth machte bereits in einem Intervie mit 5 Minuten auf das Thema Schulassistenz aufmerksam. Mehr dazu liest du hier: Schulassistenz-Kürzung: „Viele haben Angst, laut zu sein“.

Nach ihrem Interview mit 5 Minuten macht Maria Luise Florineth damit den nächsten Schritt im „Kampf um Bildung". Gemeinsam mit vielen anderen, die am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, in Graz „laut" werden wollen.

Vom Karmeliterplatz bis zum Hauptplatz: Am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, soll in Graz nun ein starkes Zeichen für die Wichtigkeit der Schulassistenz gesetzt werden. Gestartet wird um 10 Uhr am Karmeliterplatz, das Ziel ist der Hauptplatz. Dort besteht die Möglichkeit, Briefe und Kommentare an die Abteilung A6 Bildung und Gesellschaft sowie an Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) zu hinterlassen.

„Wir wollen auffallen, ‚laut‘ sein für unsere Kinder“

„Wir wollen auffallen, ‚laut‘ sein für unsere Kinder, für alle Kinder, für tolle Schulassistenten, engagierte Lehrpersonen, offene Schulen“, heißt es weiter im Aufruf. Die beiden Organisatorinnen fordern, dass Unterstützung dort ankommt, wo sie gebraucht wird. „Wir brauchen ausreichend Stunden Schulassistenz. Nicht alle Stunden für alle Kinder, sondern bedarfsgerecht. Wir brauchen ein System, welches hinschaut, sich die Situation anschaut und nicht von oben herab kürzt.“

Florineth und Herzog: „Bildung ist ein Menschenrecht„

Für Florineth und Herzog steht fest: „Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung! Bildung ist ein Menschenrecht und jedes Kind hat das Recht, dies in seinem Wohnumfeld zu erhalten!“ Sie betonen, dass es ihnen um Chancengleichheit für alle Kinder geht – unabhängig von ihrer Ausgangslage oder ihrem Unterstützungsbedarf. „Wir wollen Bildung für alle! Dafür brauchen wir Schulassistenz!“

Einladung zum gemeinamen „laut“ werden

Die Organisatorinnen richten ihren Appell auch an politische Vertretern: „Wir laden auch Sie als Vertreter der Politik ein, hinter uns zu stehen oder Stellung zu nehmen!“ Ihr Ziel ist klar: Gemeinsam mit Familien, Lehrpersonen, Studierenden und Schulassistenzen wollen sie auf die Bedeutung der Schulassistenz aufmerksam machen. „Nützen Sie die Chance, hinter Schülern, Familien, Schulassistenten und der Schule zu stehen!“ Der Protestmarsch soll zeigen, dass viele hinter dem Anliegen stehen. „Daher freuen wir uns, Sie alle bei unserem Protestmarsch zu sehen“, so Florineth und Herzog abschließend.