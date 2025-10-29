Neue Therapieräume und Intensivstation am Uniklinikum Graz eröffnet

Am LKH-Univ. Klinikum Graz wurde heute die Bauetappe 4b des Chirurgiekomplexes feierlich eröffnet. Die neuen Bereiche für Therapie, Forschung und Intensivmedizin verbessern Abläufe und Arbeitsbedingungen.

Die Generalsanierung des Chirurgiekomplexes am Uniklinikum Graz ist um ein Stück weiter. Am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, wurde die Bauetappe 4b offiziell eröffnet. Der Umbau läuft seit 2013 bei laufendem Betrieb. „Mit der Fertigstellung der Bauetappe, die wir heute plangemäß begehen können, setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft der chirurgischen Versorgung“, so Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bei der Eröffnung. Der Standort Graz soll damit langfristig abgesichert werden.

Neue Bereiche für Therapie und Ausbildung

Im zweiten Obergeschoß wurden neue Räumlichkeiten für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie eingerichtet. „Die modern ausgestatteten Räumlichkeiten mit großem Bewegungsraum bieten deutlich verbesserte Bedingungen für Einzel- und Gruppentherapien“, erklärte Elfriede Bauer, leitende Physiotherapeutin. Patienten und Therapeuten profitieren von hellen Räumen, kurzen Wegen und einer verbesserten Ausstattung. Ebenfalls neu ist ein Bereich für Thorax-Röntgen, der nun direkt im Chirurgiekomplex angesiedelt ist. So können Untersuchungen vor Operationen künftig ohne lange Wege durchgeführt werden.

Trainingszentrum für angehende Chirurgen

Neben den Therapieräumen wurde auch ein sogenanntes Skillcenter eröffnet. Dort können Medizinstudierende und angehende Chirurginnen praktische Fertigkeiten trainieren. „Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen nicht nur optimale medizinische Abläufe, sondern sind auch eine deutliche Verbesserung des Arbeitsumfelds für alle Mitarbeiter“, sagte Univ.-Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz, Vorstand der Universitätsklinik für Chirurgie. Gemeinsam mit den bestehenden Forschungsflächen bildet das Skillcenter das Interdisziplinäre Zentrum für Chirurgische Forschung.

©KAGes/Pachernegg | Einblick ins Skillcenter.

Mehr Ruhe auf der Intensivstation

Ein weiterer Teil der Bauetappe ist die neu gestaltete herzchirurgische Intensivüberwachung. Zwölf Betten stehen dort nun in abgetrennten Einheiten zur Verfügung. „Die räumliche Trennung sorgt für mehr Ruhe, mehr Privatsphäre und mehr Sicherheit“, erklärte KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark. Die Station wurde technisch modernisiert und an aktuelle Standards angepasst. Ziel war es, die Betreuung für Patienten zu verbessern und gleichzeitig das Arbeitsumfeld für das medizinische Personal zu optimieren.

Nachhaltige Bauweise

Die Kosten für die Bauetappe 4b betragen rund 15 Millionen Euro, ein Drittel davon trägt der Bund. Laut KAGes-Vorstand Mag. DDr. Ulf Drabek wurde beim Bau auf Energieeffizienz und Ressourcenschonung geachtet. „Mit unserer KAGes-Klimastrategie PROKlima+ minimieren wir klimaschädliche Emissionen und nutzen ökologische Baustoffe“, so Drabek. Die Modernisierung des Chirurgiekomplexes wird in den kommenden Jahren schrittweise fortgesetzt – mit dem Ziel, die medizinische Versorgung in der Steiermark langfristig zu sichern.