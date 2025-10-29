LUMAGICA geht in die vierte Runde: „Colors of Life“ lässt Frohnleiten funkeln

Mit Mitte November verwandelt sich der Murhof bei Frohnleiten in ein funkelndes Farbenmeer. LUMAGICA lädt heuer unter dem Motto „Colors of Life“ zu einem "erleuchtenden" Spaziergang ein.

Sobald die Sonne ab dem 14. November hinter den Murhügeln verschwindet, passiert in Frohnleiten etwas Magisches: Der Golfclub Murhof fängt an zu glühen. Zwischen alten Bäumen und weiten Wiesen entsteht eine Welt aus Licht, wenn LUMAGICA wieder erleuchtet! Zum vierten Mal lädt der Lichterpark ein, das Leben in Farbe zu sehen. Diesmal heißt das Motto „Colors of Life“ und das ist wörtlich zu nehmen. Wer den 1,5 Kilometer langen Rundweg betritt, taucht ein in eine Reise durch leuchtende Lebensphasen: strahlende Anfänge, funkelnde Abenteuer, sanft schimmernde Ruhe. 300 Lichtobjekte erzählen ohne Worte, aber mit viel Gefühl.

Wenn Licht Musik macht

Manchmal flackert es im Takt, manchmal scheint es zu tanzen: LUMAGICA ist kein stiller Park. Überall erklingen Melodien, Lichter blitzen im Rhythmus, und wer stehen bleibt, merkt gleich, dass das mehr als nur Lichter sind. Besonders beliebt sind die interaktiven Stationen, bei denen kleine Handbewegungen ganze Lichtshows auslösen.

©5 Minuten | Impressionen von LUMAGICA Frohnleiten aus dem Jahr 2025.

Eine Auszeit mit Glühwein und Glitzern

Kalt wird’s im November bestimmt, aber LUMAGICA sorgt fürs warme Gefühl. Zwischen all den Lichtern duftet es nach Punsch und gebrannten Mandeln. Hier kann man Pause machen, ein Foto schießen oder einfach nur schauen.

So kommst du zu LUMAGICA

Frohnleiten liegt nur eine halbe Stunde von Graz entfernt. Wer mit dem Zug anreist, kann jeden Freitag den Gratis-Shuttle vom Bahnhof Frohnleiten nutzen. An Samstagen gibt’s sogar einen Bus direkt von Graz zum Murhof (Tickets online). Wer lieber selbst fährt, findet direkt beim Golfclub Parkplätze. Die Adresse fürs Navi: Adriach–Rabenstein 53.

Regen? Egal – LUMAGICA leuchtet weiter

Egal ob Regen, Schnee oder klirrende Kälte – LUMAGICA leuchtet weiter. Der Park ist wetterfest, rollstuhltauglich und kinderwagengerecht. Nur am 24. Dezember bleibt’s still, sonst funkelt der Murhof bis 6. Jänner. Letzter Einlass ist um 20.30 Uhr.