Grazer Sportverein sammelt Spenden für die Caritas Steiermark

Am 22. November wird das Heimspiel der HSG Holding Graz gegen Bregenz Handball zu einem besonderen Abend: Im Foyer der Halle werden Spenden für die Caritas Steiermark gesammelt.

Wenn die Temperaturen sinken, steigt die Not vieler Menschen ohne festen Wohnsitz. Um ihnen zu helfen, stellt die HSG Holding Graz ihr Heimspiel am Samstag, dem 22. November 2025, ganz in den Dienst der Nächstenliebe. Gemeinsam mit der Caritas Steiermark ruft der Verein zu einer großen Sachspendensammlung für die Winternotschlafstelle und das Kältetelefon auf. Schon ab 17.30 Uhr können Zuschauer ihre Spenden im Foyer der Halle abgeben.

„Ein kleiner Beitrag, der Großes bewirken kann“

Clubmanager Michael Schweighofer erklärt die Motivation hinter der Aktion klar und berührend: „Leider gibt es viele Menschen, denen es nicht so gut wie uns geht. Mit unserer Spendensammlung möchten wir zumindest einen kleinen Beitrag leisten. Als Sportverein haben wir eine öffentliche Vorbildwirkung, die wir für solche Aktionen auch nutzen wollen. Auch wenn es nichts Großes ist, wissen wir, dass wir mit unserer Aktion der Caritas Steiermark und bedürftigen Menschen zumindest ein bisschen helfen können.“

Spenden, die wirklich wärmen

Benötigt werden vor allem warmes Gewand, Decken, Schlafsäcke und Hygieneartikel. Dinge, die in der Kälte überlebenswichtig sind. Wichtig ist, dass alle Spenden sauber und in gutem Zustand sind. Eine genaue Liste der benötigten Artikel findet sich auf der Homepage der HSG Holding Graz. Jede einzelne Spende zählt und kann einem Menschen in Not einen Moment der Wärme schenken.

Punsch für den guten Zweck

Neben der Sammelaktion erwartet die Besucher auch ein stimmungsvoller Abend. Ab 17.30 Uhr wird beim HSG-Punschstand ausgeschenkt. Auch hier geht der gesamte Erlös ebenfalls an die Caritas Steiermark. Weitere Infos zur Aktion und den Projekten der Caritas Steiermark findest du auch auf www.caritas-steiermark.at.

