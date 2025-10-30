Ciao Graz! Das neue „Rossi“ bringt La Dolce Vita ins Univiertel

Das Rossi in Graz hat seine Türen feierlich eröffnet und bringt ein Stück Dolce Vita ins Uni-Viertel. In der Mozartgasse 1 kann mein bei Antipasti und Limoncello dem stressigen Alltag entfliehen.

!In Italien ist Essen kein schneller Snack, es ist ein Moemnto di vita", so die Betreiber. Im Rossi wird entschleunigt.

Viele kennen noch die Räumlichkeiten des ehemaligen Harrach’s, ein Ort, der viele Jahre lang Treffpunkt für Studierende war. Hier wurde philosophiert, Kaffee getrunken, diskutiert, im Mittelpunkt stand immer der Austausch zwischen Menschen. Zwar erkennt man die Räumlichkeiten heute kaum wieder, doch die Botschaft bleibt dieselbe: Begegnung und Gemeinschaft. „Wir wollten einen Ort schaffen, der Menschen zusammenbringt, ob für eine kurze Pause zwischen den Vorlesungen oder für einen entspannten Abend mit Freunden“, sagt das Team hinter dem neuen Lokal. Statt Melange und Mehlspeise gibt’s nun Limoncello, Antipasti und Amore. Das Rossi setzt auf italienische Leichtigkeit und ein offenes Konzept, das Lust auf Austausch und Genuss macht.

La Dolce Vita in der Mozartgasse

Im Rossi trifft modernes Design auf mediterrane Seele: warme Farben, duftender Espresso, ein Glas Aperol zum Feierabend. Studierende sollen hier auftanken, Stadtbewohner den Alltag für eine Weile vergessen. „Unser Ziel ist es, ein Stück Italien nach Graz zu bringen, nicht als Konzept, sondern als Lebensgefühl“, heißt es von den Betreibern. Und dieses Gefühl kommt an: Bereits zur Eröffnung am 17. Oktober drängten sich Gäste an der Bar, während italienische Musik durch die Gasse klang.