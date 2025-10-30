20 Jahre Grazer Winterwelt: Ein Wintermärchen feiert Jubiläum

„Vor 20 Jahren begann unsere Geschichte, mit einer einfachen Idee und viel Herz“, sagen die Veranstalter. Aus dieser Idee wurde eine steirische Erfolgsgeschichte: 3.000 m² blankpolierte Eisfläche, täglich geöffnet von 9 bis 19 Uhr, machen die Grazer Winterwelt heute zu einem der größten und beliebtesten Eislaufplätze Österreichs. Was einst als Treffpunkt für Familien und Hobbysportler begann, ist heute ein fixer Bestandteil der Grazer Adventzeit. Das Areal ist nicht nur ein Ort für Eisläufer, sondern mittlerweile ein Treffpunkt für alle Generationen.

Eislaufen, Eisstockschießen & Eishockey für alle

Das Herzstück bleibt die große Eisfläche, barrierefrei und perfekt präpariert. Ob Pirouetten drehen, Eisstock schießen oder Eishockey spielen: Für Alt und Jung ist etwas dabei. Für Anfänger stehen Pinguin-Lernhilfen bereit, der Schlittschuhverleih bietet Größen von 25 bis 48, inklusive Schleifservice. Am Wochenende wird’s dann musikalisch: Bei der beliebten Eisdisco verwandelt sich die Fläche in einen glitzernden Dancefloor. Freitags tönt aus den Musikboxen Partymixes, 80ies & Weihnachtshits und Samstags sorgt Schlagermusik und Austropop-Bangers für gute Stimmung. Beim Adventparadies direkt an der Eisfläche gibt als Belohnung hausgemachten Punsch, Glühwein, Kakao und regionale Streetfood.

