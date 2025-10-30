Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Es ist eine Kerze zu sehen.
Eine Woche lang wurde nach ihr gesucht, nun wurde sie gefunden.
Graz
30/10/2025
Tragisch

Nach über einer Woche: Vermisste Steirerin (78) tot in Bachbett gefunden

Seit knapp einer Woche hat die Polizei nach einer 78-jährigen Frau in Graz gesucht, die von der Dermatologie des Uniklinikums verschwunden war. Nun wurde sie tot aufgefunden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)

Die 78-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde seit 22. Oktober 2025 vermisst, die Polizei hat auch öffentlich nach ihr fahnden lassen und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. In den frühen Morgenstunden des selben Tages wurde sie noch auf der Dermatologie des Universitätsklinikums gesehen, wo sie freiwillig wegen einer Hautkrankheit war. Doch die Pensionistin entfernte sich aus bisher unbekannten Gründen, ohne sich vorher abzumelden. Daraufhin wurde eine große Suchaktion eingeleitet.

Tot in Bachbett gefunden

Am gestrigen Mittwoch, 29. Oktober 2025, wurde die Frau schließlich im Rahmen einer neuerlichen Suchaktion tot in einem Bachbett aufgefunden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bargen den Körper. Hinweise auf eine Todesursache konnten bisher nicht festgestellt werden, weshalb die Staatsanwaltschaft nun eine Obduktion angeordnet hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 09:35 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: