Nach über einer Woche: Vermisste Steirerin (78) tot in Bachbett gefunden

Seit knapp einer Woche hat die Polizei nach einer 78-jährigen Frau in Graz gesucht, die von der Dermatologie des Uniklinikums verschwunden war. Nun wurde sie tot aufgefunden.

Eine Woche lang wurde nach ihr gesucht, nun wurde sie gefunden.

Die 78-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde seit 22. Oktober 2025 vermisst, die Polizei hat auch öffentlich nach ihr fahnden lassen und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. In den frühen Morgenstunden des selben Tages wurde sie noch auf der Dermatologie des Universitätsklinikums gesehen, wo sie freiwillig wegen einer Hautkrankheit war. Doch die Pensionistin entfernte sich aus bisher unbekannten Gründen, ohne sich vorher abzumelden. Daraufhin wurde eine große Suchaktion eingeleitet.

Tot in Bachbett gefunden

Am gestrigen Mittwoch, 29. Oktober 2025, wurde die Frau schließlich im Rahmen einer neuerlichen Suchaktion tot in einem Bachbett aufgefunden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bargen den Körper. Hinweise auf eine Todesursache konnten bisher nicht festgestellt werden, weshalb die Staatsanwaltschaft nun eine Obduktion angeordnet hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 09:35 Uhr aktualisiert