Neue Sonnensegel: Graz rüstet Spielplätze gegen Sommerhitze
Pilotprojekt bringt mehr Schutz vor Hitze: Auf den beliebten Spielplätzen im Augarten, am Hasnerplatz und Reininghaus wurden erstmals Sonnensegel zum Schutz der Kleinen montiert.
„Die Hitzetage in Graz nehmen zu und belasten besonders Kinder und ältere Menschen“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Die Grünen). „Mit den Sonnensegeln erfüllen wir einen langjährigen Wunsch vieler Eltern und schützen spielende Kinder vor intensiver Sonneneinstrahlung. Wenn sich die Segel bewähren, wollen wir künftig noch mehr davon umsetzen.“ Die Montage der neuen Sonnensegel an den drei Grazer Spielplätzen erfolgte durch die Holding Graz, die die Segel in den kommenden Tagen wieder abnimmt und über den Winter fachgerecht einlagert. Ab Frühjahr 2026, zeitgleich mit dem Aufdrehen der Trinkbrunnen, werden sie wieder installiert, rechtzeitig, bevor die Temperaturen in der Stadt wieder steigen. Auch Andrea Stift-Laube (Die Grünen), stellvertretende Bezirksvorsteherin von Geidorf, hebt die Bedeutung hervor: „Den Anstoß für die Beschattung am Hasnerplatz haben engagierte Eltern gegeben. Kinder brauchen Schutz, auch vor der Sonne. Eine gute Beschattung ist kein Luxus, sondern ein Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualität.“ Das Sonnensegel im Reininghauspark wurde übrigens bereits im September montiert.
Drei Standorte, 19.000 Euro Investition
Insgesamt investiert die Stadt Graz rund 19.000 Euro in die neue Beschattung von drei Spielplätzen. Die langlebigen, UV-beständigen Sonnensegel bestehen aus robustem Kunststoffgewebe und sind auf stabilen Robinienholzkonstruktionen befestigt, nachhaltig und wetterfest zugleich.
Die neuen Schattenplätze im Überblick:
- Hasnerplatz: 56 m² Sonnensegel, Kosten rund 6.000 Euro
- Augarten (Sandspielbereich): 32 m² Sonnensegel, Kosten rund 4.800 Euro
- Reininghauspark (Sandspielbereich): 32 m² Sonnensegel, Kosten rund 8.000 Euro