Neue Sonnensegel: Graz rüstet Spielplätze gegen Sommerhitze

„Die Hitzetage in Graz nehmen zu und belasten besonders Kinder und ältere Menschen“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Die Grünen). „Mit den Sonnensegeln erfüllen wir einen langjährigen Wunsch vieler Eltern und schützen spielende Kinder vor intensiver Sonneneinstrahlung. Wenn sich die Segel bewähren, wollen wir künftig noch mehr davon umsetzen.“ Die Montage der neuen Sonnensegel an den drei Grazer Spielplätzen erfolgte durch die Holding Graz, die die Segel in den kommenden Tagen wieder abnimmt und über den Winter fachgerecht einlagert. Ab Frühjahr 2026, zeitgleich mit dem Aufdrehen der Trinkbrunnen, werden sie wieder installiert, rechtzeitig, bevor die Temperaturen in der Stadt wieder steigen. Auch Andrea Stift-Laube (Die Grünen), stellvertretende Bezirksvorsteherin von Geidorf, hebt die Bedeutung hervor: „Den Anstoß für die Beschattung am Hasnerplatz haben engagierte Eltern gegeben. Kinder brauchen Schutz, auch vor der Sonne. Eine gute Beschattung ist kein Luxus, sondern ein Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualität.“ Das Sonnensegel im Reininghauspark wurde übrigens bereits im September montiert.

©Stadt Graz Auch im Augarten wurde der Wunsch vieler Eltern umgesetzt: Ein Sonnensegel kommt hin.

Drei Standorte, 19.000 Euro Investition

Insgesamt investiert die Stadt Graz rund 19.000 Euro in die neue Beschattung von drei Spielplätzen. Die langlebigen, UV-beständigen Sonnensegel bestehen aus robustem Kunststoffgewebe und sind auf stabilen Robinienholzkonstruktionen befestigt, nachhaltig und wetterfest zugleich.