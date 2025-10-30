„Graz baut aus“: Start für zweigleisigen Ausbau der Linie 1

Ab Montag, dem 3. November 2025, beginnt ein weiteres Großprojekt im Rahmen der städtischen Ausbauoffensive „Graz baut aus“: Die Straßenbahnlinie 1 wird in der Hilmteichstraße zweigleisig ausgebaut.

Während der Bauzeit bleibt die Hilmteichstraße von Süden nach Norden befahrbar, wird aber als Einbahn geführt.

Nach Projekten wie der Neutorlinie und Gleisarbeiten im Grazer Westen folgt mit dem Ausbau der Linie 1 ein weiterer wichtiger Schritt für ein leistungsfähigeres Öffi-Netz, 5 Minuten hat berichtet. Das Projekt soll nicht nur die Kapazität und Pünktlichkeit der Linie verbessern, sondern auch viele ökologische Vorteile bringen: „Der neue Speicherkanal Mariatrost ist ein zentraler Beitrag zum Hochwasserschutz und zur nachhaltigen Infrastrukturentwicklung“, heißt es seitens der Holding Graz.

©Holding Graz Ab dem 3. November wird die Hilmteichstraße von Süden nach Norden als Einbahn geführt.

Ausbau für bessere Öffi-Anbindung

Während der Bauzeit bleibt die Hilmteichstraße von Süden nach Norden befahrbar, wird aber als Einbahn geführt. Die Hilmgasse wird ebenfalls zur Einbahn in Richtung Osten. Die Einfahrt von der Mariatroster Straße ist erlaubt, die Rückfahrt dorthin jedoch nicht möglich. Die Mariatroster Straße selbst bleibt in beide Richtungen befahrbar, allerdings ist das Abbiegen in die Hilmteichstraße stadteinwärts gesperrt. Während der Bauarbeiten kommt es zu einem Schienenersatzverkehr zwischen Hilmteich und Mariatrost sowie zu Verkehrsänderungen in der Hilmteichstraße.

©Holding Graz Alle Infos für den Ersatzverkehr siehst du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 10:59 Uhr aktualisiert