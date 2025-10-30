Infineon eröffnet UWB-Applikationslabor in Graz

Infineon Technologies hat gemeinsam mit Silicon Austria Labs ein neues Ultra-Wideband-Labor in Graz in Betrieb genommen. Die moderne Einrichtung soll innovative Anwendungen für Automotive, Industrie, IoT und Consumer vorantreiben.

Infineon Technologies AG hat in Graz ein eigenes Ultra-Wideband (UWB)-Applikationslabor eröffnet. Das gemeinsam mit Silicon Austria Labs (SAL) aufgebaute Labor fokussiert sich auf die Weiterentwicklung der UWB-Technologie, die Erforschung innovativer Anwendungsmöglichkeiten sowie auf die Entwicklung praxisnaher Lösungen für die Bereiche Automotive, Industrie, IoT und Consumer. Ultrabreitband ist eine moderne Funktechnologie, die eine präzise und sichere Lokalisierung, den Austausch sowie die Erfassung von Daten ermöglicht.

Knotenpunkt für die Zusammenarbeit

Mit dem neuen UWB-Labor und dem umfangreichen Connectivity-Portfolio beschleunigt Infineon die Entwicklung innovativer Lösungen zum Vorteil der Kunden. Durch die Verbindung von Spitzenforschung und praxisnahen Tests bildet das Labor einen Knotenpunkt für die Zusammenarbeit mit internationalen Kunden, Forschungseinrichtungen und Technologiepartnern. Maurizio Skerlj von Infineon betont die zentrale Rolle des neuen Standorts für die Weiterentwicklung der Ultraweitband-Technologie: Sie soll den Alltag smarter und sicherer machen. Auch Partner Christian Hirschl vom Silicon Austria Labs, mit dem das Labor in Rekordzeit umgesetzt wurde, unterstreicht die Bedeutung der Kooperation und der modernen Infrastruktur für die Zukunft der Technologieentwicklung. „Das neue Ultraweitband-Labor steht exemplarisch für die exzellente Forschungslandschaft in Österreich“, sagt Infineon-R&D-Chef Stefan Rohringer. Die internationale Zusammenarbeit stärke den Standort Graz und bringe heimische Innovationen weltweit voran.

©Infineon Austria Das neue Team des UWB-Labors.

UWB als zukunftsweisende Funktechnologie

Ultrabreitband ist eine hochmoderne drahtlose Kommunikationstechnologie, die eine präzise und sichere Lokalisierung sowie Datenübertragung und Sensorik ermöglicht. Während Technologien wie Bluetooth und Wi-Fi eigene Stärken bieten, zeichnet sich UWB durch verbesserte Sicherheitsmerkmale und zentimetergenaue Präzision aus und eignet sich daher besonders für Anwendungen in Industrie 4.0, autonomen Fahrzeuge, oder im Gesundheitswesen. Die robuste und störunempfindliche Technologie etabliert UWB als Schlüsselinnovation vieler Industrien.

Flexible Tests möglich

Das UWB-Applikationslabor in Graz ist die erste vollständig auf UWB ausgelegte Einrichtung dieser Art von Infineon. Das Labor ist für flexible Tests ausgelegt und unterstützt Lösungen, die von kleinen IoT-Geräten bis hin zu kompletten Fahrzeugsystemen reichen. Mit modernstem Equipment wie Motion-Capture-Systemen, autonomen Robotern und drahtlosen Steuerungstechnologien sorgt das Labor für präzise und reproduzierbare Testumgebungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 11:14 Uhr aktualisiert